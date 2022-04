El conmovedor gesto de Anya Taylor-Joy con una niña: “Estaba tan emocionada”

Anya Taylor-Joy es mundialmente conocida por su protagónico en la exitosa serie de Netflix Gambito de dama, pero también es famosa por su largo pelo casi blanco que recuerda a una de las princesas de Disney de los últimos años. ¿A quién? A Elsa de la película Frozen, la famosa intérprete del hit musical Let it go. Con ella no solo parecen compartir la cabellera.

De hecho, debido a su gran parecido, la actriz contó en una entrevista con la BBC que años atrás fingió ser Elsa para una pequeña fan. Anya relató la anécdota a partir de un comentario de su entrevistador Ali Plumb durante la gira de prensa de The Northman: “Me recuerdas un poco a Elsa. No es que nos haga falta un live-action de ‘Frozen’, pero parece cuestión de tiempo”.

La espléndida melena de la actriz

La frase fue el puntapié ideal para que contara una tierna historia: “¿Sabes qué es lo lindo de eso? Hace años tuve una reunión con un director y él tenía una pequeña hija de tres años que amaba Frozen y me pidió permiso para traerla a la oficina y que yo pretendiera ser Elsa, que hiciera todo el show”, describió.

No hizo falta un disfraz ni demasiada producción debido a que su figura esbelta y su cabellera rubia ya lo decían todo. Lo único que hizo Anya ese día fue ponerse un gorro que decía True North para darle verosimilitud a la composición y verse como una princesa actual.

La actriz continuó su relato y habló de la reacción que tuvo la pequeña al verla: “Estaba tan emocionada y para el final del día me pidió hacer magia. Le dije ‘si quieres que lo haga, lo haré’, pero se espantó tanto que terminó respondiendo ‘¡No, no ahora!’. Realmente pensó que iba a congelar el lugar”.

La princesa Elsa de la película Frozen

Las raíces argentinas de Anya Taylor-Joy

La actriz vivió en la Argentina hasta los seis años. En una reciente entrevista para la revista Vogue, Taylor-Joy dijo que nuestro país tiene un gran significado para ella debido a que aquí reside parte de su familia. De hecho, viaja todos los años para pasar la Navidad rodeada de sus seres queridos.

Anya Taylor-Joy, emocionada por su última visita a Buenos Aires en enero de 2022 (Foto: Instagram/@anyataylorjoy)

Durante la nota, hicieron un extenso recorrido por su Instagram y cuando llegaron a una foto de niña, en la que se la ve vestida de dama antigua para un acto del colegio, señaló: “Esto es en la casa de infancia en Buenos Aires”.

Cuando le preguntan, Anya suele decir que su lugar favorito en el mundo es la Argentina. Aunque es poco el tiempo que vivió aquí, la infancia marcó a fuego su corazón. De hecho durante su última visita, en enero de 2022, no pudo evitar emocionarse cuando visitó Buenos Aires. “Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto”, expresó a modo de reflexión y al referirse a las restricciones que durante mucho tiempo hubo por la pandemia de Covid-19, que impidió, entre otras cosas. los viajes.

Si bien la actriz nació en Miami, vivió en Argentina hasta los seis años, luego se mudó a Londres. Por este motivo tiene tres ciudadanías.