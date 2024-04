Santiago del Moro contó por qué no sacan a Furia de Gran Hermano tras su diagnóstico

Escuchar

Las últimas semanas, la noticia de que Juliana, mejor conocida como “Furia”, padece leucemia nivel 1 conmocionó a los participantes de Gran Hermano (Telefe), a la producción, al público y, por supuesto, al conductor Santiago del Moro. Si bien en ninguna de las anteriores ediciones ocurrió algo de esta envergadura, el programa trató el tema con la mayor de las delicadezas posibles.

Este miércoles por la noche, Ángel de Brito presentó la entrevista que le hicieron a Santiago del Moro, en la que habló de la salida de Eliana Guercio de su programa radial, de la situación del país, pero, sobre todo, de lo sucedido con Juliana en los últimos programas de Gran Hermano.

El cronista le preguntó por las constantes críticas por parte del público que recibe la producción del reality, quienes aseguran que es una edición muy “intervenida”. Ante esto, Santiago del Moro respondió: “Es mentira eso. Mucha gente no sabe lo que ha pasado con el formato en el mundo que está a años luz, porque nunca ha parado. Por ahí la imagen que se tiene de Gran Hermano es de uno más antiguo en el tiempo. Pero en el Gran Hermano del mundo pasan cosas loquísimas, por supuesto, con otro presupuesto”.

Otro de los temas que tocó el periodista fue el supuesto “acomodo” o “favoritismo” de la producción con Juliana que, incluso, fue señalada como familiar de la esposa de Santiago del Moro. “Eso es una p... es cualquier cosa. No puedo contestar eso”, indicó, y luego se refirió a su rol como conductor a la hora de dar la noticia de la enfermedad de la participante: “Es muy difícil. Yo me enteré un día que un productor me llamó y me dijo que Furia se fue a hacer un estudio porque pidió algo para solucionar un problema íntimo, una infección urinaria. Me parece que actuaron muy rápido, le hicieron un análisis de sangre y los valores no dieron bien”.

Santiago Del Moro es el actual conductor del reality más visto de la televisión argentina adrian diaz bernini - Telefé

Asimismo, añadió: “A partir de ahí empezaron a seguirla los médicos. No fue mucho más que eso. Lo que pasa es que se mezcla con un programa que se trata de perder tu intimidad. No sabíamos de qué manera tratarlo. Yo cuando hice, lo que muchos llamaron una puesta en escena, fue simplemente decirle a ella ‘parate y contá vos lo que tenés’, porque yo tampoco sabía si ella iba a volver”.

Cuando obtuvo el resultado de los análisis, “Furia” le comunicó a sus compañeros que padecía Leucemia nivel 1, que por ahora no necesitaba tratamiento, pero que si el cuadro se agravaba en el algún momento futuro, lo necesitaría. Aun así, decidió continuar en el juego rumbo a los 50 millones de pesos que se le entregarán al ganador.

“Cuando ella se despide de todos, habla con la casa y hace el chiste que cae mal, porque cada uno procesa la enfermedad como puede, ahí no sabíamos cuándo volvía ella. Por ahí no volvía más porque ningún médico te aseguraba lo que tenía. Después les sacan las muestras, las van a analizar y el panorama fue leve para que lo que se esperaba en un principio”, remarcó del Moro.

“Yo voy acompañando los tiempos del reality, tratando de no joder a nadie ni meterme. Más allá de que es un reality, es su salud y es su cuerpo. Que te digan una noticia así es una cagada”, concluyó Santiago del Moro en diálogo con LAM.