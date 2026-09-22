¿Apareció una lagartija en tu casa? Este es el sorpresivo significado tras su visita

El aumento de las temperaturas trae consigo la aparición frecuente de lagartijas en diversos hogares. Estos pequeños reptiles suelen buscar refugio en espacios cálidos y secos de las viviendas. Su presencia, lejos de representar un peligro, suscita consultas sobre posibles simbolismos y motivos biológicos. Diversas culturas antiguas consideran a estos animales como mensajeros con significados profundos. Las tradiciones egipcias y celtas los vinculan con vínculos entre el plano terrenal y el espiritual. En la actualidad, el esoterismo interpreta su aparición como una señal del universo, la cual invita a la reflexión personal.

Para muchas tribus nativas americanas, la lagartija representa la buena suerte y la protección. Su capacidad física para regenerar la cola frente a situaciones de peligro funciona como un emblema de resistencia. Según un sitio especializado en estas temáticas, este rasgo simboliza la transformación. El animal encarna la facultad de dejar atrás el pasado para avanzar hacia un futuro mejor. Asimismo, la presencia de este reptil sugiere una invitación a desprenderse de cargas innecesarias y a realizar adaptaciones frente a cambios vitales. La interpretación esotérica vincula su figura con la agilidad mental y la intuición, cualidades que facilitan la resolución de problemas mediante la flexibilidad.

Las lagartijas suelen aparecer más cuando suben las temperaturas

Desde un punto de vista biológico, estos animales habitan principalmente en zonas urbanas con jardines, terrazas y patios. Los lugares ofrecen fuentes de alimento y refugio. En la Ciudad de Buenos Aires, los ejemplares aparecen con mayor frecuencia en barrios como Palermo, Agronomía o Belgrano. La abundancia de vegetación y las paredes calientes atraen a estas especies durante las jornadas soleadas. A pesar del rechazo que provocan en ciertos residentes, los expertos del medio especializado Critter Stop afirman que las lagartijas resultan totalmente inofensivas. Los reptiles no transmiten enfermedades ni causan daños en las estructuras edilicias. Su presencia incluso reporta beneficios, ya que controlan poblaciones de insectos como mosquitos y hormigas dentro de la propiedad.

Aquellos residentes que prefieren evitar estos visitantes disponen de medidas sencillas para prevenirlos. El mantenimiento de puertas y ventanas cerradas constituye una barrera eficaz. La instalación de mallas de protección ofrece un resguardo adicional contra el acceso de estos animales. La eliminación de fuentes de alimento, principalmente insectos, reduce el interés de la lagartija por permanecer en el sitio. Los especialistas sugieren limitar el uso de luces exteriores durante la noche, ya que la iluminación atrae a los insectos y, en consecuencia, facilita la llegada de estos reptiles. El sellado de grietas y huecos en paredes disminuye los escondites posibles para estas especies.

En algunas mitologías estos animales son un símbolo de protección y buena suerte

La coexistencia resulta factible si se mantienen condiciones de higiene adecuadas. El comportamiento de las lagartijas responde solo a factores climáticos y alimenticios. El conocimiento sobre sus hábitos elimina temores infundados y fomenta una convivencia pacífica con la fauna urbana. Estos pequeños animales siguen su ciclo natural en busca de refugio durante los días de calor excesivo, mientras los vecinos optan por diversas estrategias para gestionar su presencia en el hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA