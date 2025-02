Por qué aparecen lagartijas en una casa y cuál es su significado

A esta altura del año, no es raro notar la presencia de lagartijas en las paredes y rincones del hogar. Rápidas y esquivas, estos pequeños reptiles pueden sorprender con su aparición repentina. Además de las explicaciones científicas relacionadas con el clima y su comportamiento natural, muchas personas encuentran en el esoterismo respuestas sobre su presencia.

Las lagartijas son reptiles pequeños pertenecientes al orden Squamata, el mismo que agrupa a serpientes y camaleones. Son animales de sangre fría, lo que significa que dependen de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal. Poseen cuerpos alargados, patas delgadas y la capacidad de regenerar su cola si se sienten amenazadas.

El avistamiento frecuente de lagartijas en los hogares suele estar relacionado con el cambio de temperatura. Durante los meses cálidos, buscan refugios frescos y seguros, mientras que en épocas más frías aprovechan el calor de las construcciones. Además, la proliferación de insectos en primavera y verano las atrae hacia zonas habitadas, donde encuentran abundante alimento.

El avistamiento frecuente de lagartijas en los hogares suele estar relacionado con el cambio de temperatura FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

En entornos urbanos, suelen aparecer en jardines, patios, terrazas y balcones, especialmente en paredes soleadas o en rincones donde puedan ocultarse rápidamente. En lugares como la Ciudad de Buenos Aires, su presencia es especialmente frecuente en barrios como Palermo, Agronomía o Belgrano, donde hay más vegetación y áreas abiertas que favorecen su hábitat natural.

A pesar de su apariencia inquietante para algunos, las lagartijas no representan ningún riesgo para la salud humana. No transmiten enfermedades y no son agresivas. De hecho, pueden considerarse aliadas en el control de plagas, ya que se alimentan de mosquitos, arañas y otros insectos molestos. Sin embargo, algunas personas prefieren evitar su presencia dentro del hogar.

Quienes deseen mantenerlas fuera pueden tomar algunas medidas. Sellar grietas y agujeros en puertas y ventanas, usar mallas mosquiteras en aberturas y mantener la casa limpia para evitar la acumulación de insectos que puedan atraerlas son estrategias efectivas. También se pueden colocar repelentes naturales, según las recomendaciones de los expertos de The Spruce, como cáscaras de huevo, café, ajo o bolas de naftalina en puntos estratégicos, ya que su olor puede ahuyentarlas.

El significado esotérico de las lagartijas

Por fuera de las explicaciones científicas que argumentan la presencia de estos animalitos en las casas, hay otras que relacionan su asistencia con algún significado de otra dimensión. A lo largo de la historia, diversos animales fueron asociados con simbolismos espirituales y esotéricos. Esta creencia proviene de tradiciones antiguas que observaban el comportamiento animal y lo interpretaban como señales o mensajes de la naturaleza.

Las lagartijas, en particular, son consideradas símbolos de adaptabilidad, regeneración y protección. En distintas culturas se les atribuyen significados mágicos, según The Astrology Web. En la cultura maya, representaban el renacimiento y la resistencia, debido a su capacidad de regenerar la cola. En la tradición celta, se les asociaba con la agilidad mental y la percepción. En creencias esotéricas actuales, se cree que su presencia en el hogar puede ser una señal de cambios inminentes o de protección contra energías negativas.

Otros animales e insectos y su significado en el hogar

Así como las lagartijas, otros animales suelen aparecer en los hogares y son objeto de interpretaciones esotéricas.

Las mariposas simbolizan transformación, evolución y cambios positivos FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA:

Las mariposas simbolizan transformación y cambios positivos.

simbolizan transformación y cambios positivos. Los colibríes representan alegría y resiliencia; además, traen consigo un mensaje de esperanza.

representan alegría y resiliencia; además, traen consigo un mensaje de esperanza. Las libélulas se asocian con la adaptabilidad y la conexión con el mundo espiritual.

se asocian con la adaptabilidad y la conexión con el mundo espiritual. Las garzas simbolizan la calma, la paciencia y la introspección.

LA NACION