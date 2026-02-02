Argentina logra tres clínicas privadas entre las mejores de América Latina y una mendocina lidera el ranking

PARA LA NACION Cecilia Corradetti Escuchar Nota

Argentina volvió a destacarse en el mapa de la medicina privada de América Latina. En el ranking Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026, elaborado por la revista Newsweek en colaboración con la consultora internacional Statista, tres instituciones argentinas se ubicaron entre las mejores de la región en cirugía de cataratas, uno de los procedimientos clave de la especialidad oftalmológica. El Instituto Zaldivar, con sede en Mendoza, alcanzó el primer puesto del listado, mientras que el Hospital Italiano de Buenos Aires quedó en el quinto lugar y el Hospital Universitario Austral en el sexto.

El reconocimiento adquiere relevancia no solo por las posiciones alcanzadas, sino también por el universo evaluado: más de mil hospitales y clínicas privadas de América Latina fueron analizados, de los cuales solo 153 lograron ingresar a la clasificación final, segmentada por procedimientos y especialidades médicas.

En el caso de oftalmología, el ranking contempla cirugía de cataratas y cirugía refractiva ocular, dos áreas en las que la innovación tecnológica, la experiencia médica y los resultados reportados por los pacientes resultan determinantes.

El contexto regional y el desempeño argentino

El ranking Latin America’s Top Private Hospitals & Clinics 2026 reconoce la excelencia médica en procedimientos selectos dentro de dos grandes especialidades: ortopedia y oftalmología. En el caso de cirugía de cataratas, el segundo lugar fue para el Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, uno de los centros médicos más importantes de la región, seguido por el hospital Puerta de Hierro, de Zapopan, México.

El cuarto puesto correspondió a APEC, Hospital de la Ceguera, con sede en Ciudad de México.

Argentina logró además una presencia destacada con el Hospital Italiano de Buenos Aires en el quinto lugar y el Hospital Universitario Austral en el sexto. El Hospital Italiano, con más de un siglo de trayectoria, se caracteriza por su enfoque integral que combina asistencia, docencia e investigación, y por su inversión sostenida en calidad, seguridad del paciente e innovación tecnológica en oftalmología.

El Hospital Universitario Austral, vinculado académicamente a la Universidad Austral y ubicado en Pilar, provincia de Buenos Aires, se consolidó como un centro de referencia en atención de alta complejidad, con estándares internacionales de gestión sanitaria y un modelo centrado en el paciente.

Otras instituciones argentinas que figuran en el ranking incluyen el Hospital Alemán (puesto 16), el Instituto de la Visión (20) y el Hospital Británico (26), lo que refuerza la presencia del país entre los centros de mayor prestigio de la región. Un liderazgo desde el interior del país.

El Instituto Zaldivar encabezó el ranking regional en cirugía de cataratas, consolidando un crecimiento sostenido: en la edición anterior había ocupado el tercer lugar. Fundado por el doctor Roger Eleazar Zaldivar en 1959; potenciado por su hijo, Roberto Zaldivar, y hoy conducido por su hijo Roger, tercera generación, el instituto se ha convertido en un referente internacional en oftalmología, con una base histórica en Mendoza y una proyección que hoy trasciende las fronteras del país.

“Para mí y para todo el equipo del Instituto Zaldivar, este reconocimiento es un honor inmenso que recibimos con profunda gratitud y humildad”, señaló Roger Zaldivar en diálogo con LA NACION: “Ser la primera institución mendocina en liderar un ranking tan prestigioso de los mejores hospitales privados de América Latina nos recuerda la importancia de nuestro compromiso con la excelencia y nos motiva a seguir aprendiendo y priorizando siempre el bienestar de quienes confían en nosotros”.

Innovación, gestión y formación: los pilares del reconocimiento

Consultado sobre las claves que permitieron alcanzar el primer puesto, Roger Zaldivar identifica tres ejes centrales que atraviesan la historia y el presente de la institución:

La innovación médica sostenida en el tiempo: pionero en técnicas quirúrgicas vinculadas a lentes fáquicas ICL y desarrolló el concepto de Bioptics, un procedimiento combinado que integra implantes ICL con cirugía LASIK para correcciones refractivas complejas. Esta técnica, introducida a fines de los años 90, influyó en prácticas oftalmológicas a nivel mundial. Zaldivar participó además en el diseño de más de 60 instrumentos quirúrgicos y colaboró activamente en el desarrollo de la tecnología ICL, hoy considerada el lente fáquico (lente intraocular) más utilizado en el mundo.

En los últimos años, el instituto profundizó su liderazgo en el uso de inteligencia artificial aplicada a la oftalmología. Una de sus principales herramientas es ICLGuru, un software basado en IA que permite predecir con precisión el vault postoperatorio —el espacio entre la lente implantada y el cristalino natural— a partir de imágenes de biomicroscopía ultrasónica. Esta tecnología, utilizada actualmente en más de 80 países, contribuye a una planificación quirúrgica más segura y personalizada.

El segundo pilar es la gestión y la calidad certificada. El Instituto fue uno de los primeros centros oftalmológicos de América Latina en certificar normas ISO, hace más de 25 años. Y el tercer eje es la formación y el trabajo en equipo. El instituto cuenta con más de 60 médicos especialistas que reciben la misma formación, comparten protocolos clínicos y participan activamente en congresos y debates científicos internacionales.

Expansión regional y proyección internacional

El Instituto Zaldivar. Actualmente cuenta con un quirófano de última generación en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, y una clínica ambulatoria en Montevideo, Uruguay, que permiten extender su modelo de atención más allá de Mendoza.

A esto se suma el trabajo de la Fundación Zaldivar, que desde hace más de 35 años brinda atención oftalmológica a personas de sectores vulnerables sin acceso a salud visual, combinando asistencia médica, prevención y compromiso social.

“El reconocimiento también nos invita a reflexionar sobre el posicionamiento de la oftalmología argentina a nivel regional e internacional”, afirma Zaldivar. “Con modestia, creemos que este tipo de logros contribuyen a visibilizar el talento y la dedicación de los profesionales argentinos, fomentando colaboraciones y elevando los estándares en América Latina”.

En esa línea, destaca el desarrollo de REVAI, una plataforma digital de salud basada en inteligencia artificial y grandes volúmenes de datos clínicos reales. El objetivo es avanzar hacia una medicina de precisión que permita predicciones más exactas, tratamientos personalizados y decisiones clínicas basadas en evidencia, con la aspiración de democratizar el acceso a tecnología avanzada en oftalmología en la región.

Cómo se elabora el ranking

La clasificación se construye a partir de múltiples fuentes de información: encuestas internacionales a profesionales de la salud, datos de acreditaciones y certificaciones, calificaciones de pacientes en Google y, en el caso de ortopedia, resultados informados por los propios pacientes (PROMs).

El proceso de evaluación está a cargo del equipo de analistas en salud de Statista, que utiliza modelos de puntuación avanzados y mecanismos de verificación para garantizar la consistencia y confiabilidad de los resultados. El objetivo, según explican los organizadores, es ofrecer una referencia de calidad tanto para pacientes como para profesionales y sistemas de salud.