Semillas de cáñamo: el superalimento versátil que gana terreno en la gastronomía saludable

El ingrediente vegetal se consolida como una opción nutritiva en las cocinas de tendencia global; sus propiedades, versatilidad y diferencias clave con el cannabis en un análisis integral

LA NACION Escuchar Nota

En un contexto donde la alimentación consciente cobra relevancia, el cáñamo se posiciona como uno de los ingredientes más buscados por su perfil nutricional y su carácter sostenible. Se trata de una semilla que, por su composición, es definida por especialistas como un superalimento natural, capaz de integrarse en una amplia variedad de preparaciones sin requerir aditivos artificiales ni procesos industriales complejos. Esta tendencia responde a una demanda de consumidores que priorizan productos reales, funcionales y con un impacto ambiental reducido.

“El cáñamo se incorpora en la cocina como una forma simple y efectiva de enriquecer las preparaciones con nutrientes de alta calidad, sin alterar significativamente el sabor ni la experiencia gastronómica”, sostiene sobre este componente Carlos Mendoza, director de alimentos y bebidas de Le Pain Quotidien. Para él, su integración en la oferta gastronómica responde a una filosofía de cocina basada en la calidad y la autenticidad, donde cada insumo aporta un valor real a la rutina diaria, ya sea para iniciar el día o para la recuperación post-entrenamiento.

Ensalada detox verde con palta, brotes, semillas de cáñamo y yogur aderezado. Shutterstock

El valor nutricional del cáñamo y sostenibilidad

Desde una perspectiva técnica, el valor nutricional del cáñamo es destacado por su densidad y equilibrio. El grano contiene aproximadamente un 50% de proteína, incluyendo los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no logra producir por sí solo. De esta proteína, más del 75% es de fácil absorción. Asimismo, el cáñamo aporta fibra, fundamental para la digestión y la saciedad, además de ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y omega 6. Estos nutrientes, junto a diversos antioxidantes, hacen del cáñamo un aliado en el bienestar físico general.

La sostenibilidad es otro de los pilares que sostiene su expansión en el mercado. El cultivo de esta planta demanda escasos recursos hídricos, posee la capacidad de regenerar el suelo donde se desarrolla y contribuye a la reducción de la huella de carbono. Esta versatilidad permite que el ingrediente se adapte a bebidas, platos dulces o salados, manteniendo una neutralidad que no interfiere con el perfil de sabor de las recetas. Al ser un producto libre de conservantes, se alinea con las actuales corrientes de consumo consciente, donde la búsqueda de hábitos saludables y el compromiso con el medio ambiente se convierten en ejes rectores de la dieta contemporánea y el estilo de vida actual.

El cáñamo y la planta de cannabis sativa

Es habitual que surjan dudas respecto a la naturaleza de este producto debido a su origen. Ante la consulta sobre su vínculo con el cannabis, los especialistas aclaran: el cáñamo alimenticio proviene de variedades de la planta Cannabis sativa cultivadas específicamente por sus semillas y fibras, las cuales carecen de propiedades psicoactivas. A diferencia del cannabis recreativo o medicinal, el cáñamo industrial se procesa para el consumo humano con estándares de seguridad que aseguran la ausencia de tetrahidrocannabinol (THC) en niveles significativos, permitiendo su uso seguro y legal en el ámbito gastronómico global.

Fideos y queso cremoso fundido, tomates cherry en rodajas, semillas nutritivas de cáñamo, salpicaduras de pimienta roja picante para una cena en casa Shutterstock

Cómo incluirlo en las comidas y los lugares donde encontrarlo

Algunos lugares han empezado a incorporarlos en sus menús, Este potente ingrediente es parte de comidas y bebidas de pocos restaurantes. Entre ellos, desde abril 2026, Le Pain Quotidien lo incluye en estos platos, combinaciones que también se pueden preparar en casa si se compran los ingredientes para realizar recetas caseras: Hemp Hearts (semillas), Hemp SeedOil(aceite) y Hemp Protein (proteína en polvo). Es ideal para:

Blend proteico: un batido cremoso de banana y proteína de cáñamo, ideal para recargar energías o después de entrenar.

un batido cremoso de banana y proteína de cáñamo, ideal para recargar energías o después de entrenar. Blend verde omega: un jugo detox con apio, ananá, kale y semillas de cáñamo. Frescura y antioxidantes en un solo vaso.

un jugo detox con apio, ananá, kale y semillas de cáñamo. Frescura y antioxidantes en un solo vaso. Huevos revueltos con cáñamo: los clásicos de la casa, ahora potenciados con proteínas vegetales y omega.

los clásicos de la casa, ahora potenciados con proteínas vegetales y omega. Bowl avocado green cáñamo: una opción con palta, huevos poché y el toque crocante de las semillas de cáñamo.

Ensalada con palta, huevos poché y el toque crocante de las semillas de cáñamo Gentileza LPQ

Otros lugares donde encontrar platos:

Canapa (Quilmes): pizzería pionera que utiliza harina de cáñamo en pizzas y sándwiches, caracterizada por ser un “superalimento” rico en proteínas.

Piola Cafe (La Plata): café de especialidad, ofrece pastelería y opciones con semillas de cannabis (sin efectos psicoactivos).

Cabaña Micó (El Bolsón): ofrece una experiencia turística y gastronómica con productos propios como granolas, chocolates y panificados de cáñamo.

Los fideos de tofu se hacen como un plato de espagueti con pollo asado y semillas de cáñamo para una nutrición extra Shutterstock

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA