La Feria Francesa vuelve a Palermo: cuándo es, qué se podrá comer y qué actividades gratis habrá

La nueva edición de la feria de gastronomía y cultura francesa se realizará el sábado 9 y domingo 10 de mayo, habrá stands, masterclasses y música en vivo en el Rosedal
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La Feria Francesa vuelve a Palermo con una nueva edición al aire libre dedicada a la gastronomía, la pastelería, los productos gourmet y la cultura francesa. El encuentro será el sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 11 a 18.30, en el Rosedal de Palermo, con entrada libre y gratuita.
La propuesta es organizada por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, que este año celebra su 15° aniversario. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer stands gastronómicos, participar de actividades abiertas y disfrutar de shows musicales en vivo.
Qué se podrá comer en la Feria Francesa
La feria reunirá propuestas vinculadas con el savoir-faire francés, con opciones de boulangerie, pastelería, quesos, chocolates, productos gourmet, platos tradicionales y especialidades dulces y saladas.
Entre los espacios y referentes gastronómicos participantes figuran:
- Almacén 1249,
- Cheese Market,
- Choux Eclairs,
- Cinna Roll,
- Cocu,
- Compañía de Chocolates,
- Daniel Bakery,
- Darton Cuisine,
- Fermier,
- French Cookie,
- Gontran Cherrier,
- Jérôme Mathe,
- Jimena Fuster, J
- orgelina Lacassagne Chocolatier,
- Kakawa,
- L’Apéro,
- L’Atelier,
- L’Epi,
- Laban,
- Las Dinas,
- Les Croquants,
- Lucullus,
- Asta,
- Morris Mousse,
- Merci,
- Noire,
- Raclette,
- Topinambour,
- Azul,
- Le Troquet de Henry,
- Uria Raclette.
Programación y actividades destacadas
La edición 2026 tendrá una programación especial de actividades abiertas al público, con masterclasses y música en vivo durante las dos jornadas.
- Sábado 9, 13: masterclass de Sébastien Fouillade sobre blanquette de bondiola de cerdo, presentada por Milkaut Professional
- Domingo 10, 13: masterclass de Mathieu Benoit sobre le flan pâtissier, junto al invitado especial Bruno Gillot, de L’Epi
- Sábado 9, 14 y 16.30: música en vivo con Fanny Rose y los Manush
- Domingo 10, 14 y 16.30: música en vivo con Agathe Cipres
Una edición especial por los 15 años de Lucullus
La Feria Francesa se realiza en el marco del 15° aniversario de Lucullus, asociación que reúne y difunde la cultura gastronómica francesa en Argentina. Por ese motivo, esta edición tendrá un carácter especial dentro del calendario de actividades de la entidad.
Con propuestas para toda la familia, el evento combina paseo, cocina, cultura y actividades al aire libre en uno de los espacios verdes más visitados de la ciudad.
Cuándo y dónde es la Feria Francesa 2026 en Palermo
- Días: sábado 9 y domingo 10 de mayo
- Horario: de 11 a 18.30
- ¿Dónde? Avenida Iraola y Avenida Sarmiento, Rosedal de Palermo, frente al Monumento de los Españoles
- Entrada: libre y gratuita
- Instagram: @luculluscocinafrancesa
Qué conviene saber antes de ir
- La feria se realiza al aire libre
- La entrada es libre y gratuita
- Las actividades están abiertas al público
- La programación incluye masterclasses gastronómicas y música en vivo
- La sede está ubicada en el Rosedal de Palermo, frente al Monumento de los Españoles
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