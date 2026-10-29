Arthur Schopenhauer, filósofo: “El hombre común se preocupa por pasar el tiempo; el inteligente, por cómo usarlo”

La gestión del tiempo constituye uno de los desafíos centrales en la vida cotidiana contemporánea. Arthur Schopenhauer, pensador alemán nacido en 1788, estableció una premisa fundamental sobre este vínculo: “El hombre común se preocupa por pasar el tiempo; el inteligente, por cómo usarlo”. Esta máxima, recogida en su obra Parerga y Paralipómena de 1851, refleja una postura crítica frente a la manera en que los individuos enfrentan la existencia y el vacío. Esta distinción separa a quienes buscan distracciones externas de aquellos que cultivan su riqueza interior.

Schopenhauer, reconocido como el principal exponente del pesimismo filosófico durante el siglo XIX, sostuvo una visión particular sobre la naturaleza humana. El filósofo afirmó que los seres humanos oscilan entre el dolor, derivado de deseos insatisfechos, y el aburrimiento, que aparece una vez que los deseos se ven saciados. En este contexto, el tiempo se convierte para muchas personas en una carga pesada. El hombre común, carente de inquietudes profundas, percibe las horas como un enemigo al cual debe aniquilar. Esta actitud lo empuja hacia la banalidad, el chisme, los juegos de azar o cualquier tipo de entretenimiento superficial que anestesie su pensamiento. El objetivo principal radica en evitar el enfrentamiento con el propio vacío mental.

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El autor de El mundo como voluntad y representación, texto publicado originalmente en 1818, propuso una alternativa distinta. El hombre inteligente no teme a los periodos de soledad ni al ocio, ya que considera al tiempo como una oportunidad para la creación y el aprendizaje. La capacidad intelectual permite al sujeto autosuficiente llenar sus horas mediante la lectura, la ciencia, el arte o la contemplación de la naturaleza. Schopenhauer subrayó que la felicidad verdadera emana del interior del sujeto. Por lo tanto, cuanto más rico resulta el espíritu, menos espacio queda para el tedio. Aprovechar el día no implica un estado de ocupación constante, sino una selección consciente de actividades que aporten valor real al individuo.

La trayectoria académica de este pensador en las universidades de Gotinga y Berlín nutrió su pensamiento, fuertemente influenciado por las tesis de Immanuel Kant. Schopenhauer se destacó por su prosa clara, un atributo poco común en los filósofos de su época, lo cual permitió que sus reflexiones sobre la muerte, la felicidad y la religión mantuvieran vigencia a través de los siglos. Hoy, su perspectiva ofrece un filtro para evaluar la rutina actual.

Arthur Schopenhauer estuvo fuertemente influenciado por las tesis de Immanuel Kant Johann Gottlieb Becker

Mientras la sociedad contemporánea prioriza la productividad externa, la filosofía schopenhaueriana invita a la introspección. La clave reside en cuestionar si cada individuo invierte sus horas en metas significativas o si simplemente busca mecanismos de evasión frente a la angustia existencial. El filósofo no promovió el trabajo frenético como sinónimo de éxito, sino que la calidad del tiempo depende exclusivamente del propósito que cada persona le otorga.

Leer, escuchar música o descansar con consciencia representan formas válidas de construcción personal. Al final, la diferencia radica en la voluntad del sujeto: el hombre que utiliza su inteligencia transforma el vacío en un espacio de crecimiento constante. Esta visión, lejos de ser un mero ejercicio teórico, plantea un estilo de vida basado en la autonomía mental y el cultivo del propio ser frente a las demandas materiales del entorno.