Así debería ser la cerveza perfecta, según la ciencia

Al margen del sabor que prefiera cada uno, al parecer, existe una cerveza perfecta determinada científicamente. Así lo ha comprobado un grupo de investigadores belgas que han mejorado a la cerveza actual a través de la identificación de un gen que es gran parte responsable de su sabor.

La investigación de Johan Thevelein, profesor emérito de Biología Celular de la Universidad de Katholieke, y su equipo aseguran que los recipientes grandes y cerrados, que permiten la elaboración de mayores volúmenes y reducen los costos, produjeron cerveza de calidad inferior debido a la producción insuficiente de sabor.

Durante la fermentación, la levadura convierte el 50% del azúcar del puré en etanol y el otro 50% en dióxido de carbono. ¿El problema? El dióxido de carbono presuriza estos recipientes cerrados amortiguando el sabor.

Identificaron el gen que es en gran parte responsable del sabor de la cerveza

Thevelein y su equipo aplicaron una tecnología para identificar los genes responsables del sabor de la cerveza y analizaron una gran cantidad de cepas de levadura para evaluar cuál conservaba mejor el sabor bajo presión.

“Para nuestra sorpresa, identificamos una sola mutación en el gen MDS3, que codifica un regulador aparentemente involucrado en la producción de acetato de isoamilo, la fuente del sabor a plátano que fue responsable de la mayor parte de la tolerancia a la presión en esta cepa de levadura específica”, explicó Thevelein.

Luego, Thevelein y sus colaboradores utilizaron CRISPR/Cas9, una revolucionaria tecnología de edición de genes, para diseñar esta mutación en otras cepas cerveceras, lo que de manera similar mejoró su tolerancia a la presión del dióxido de carbono, lo que permitió un sabor completo. “Eso demostró la relevancia científica de nuestros hallazgos y su potencial comercial”, aseguró Thevelein.

“La mutación es la primera idea para comprender el mecanismo por el que la presión alta del dióxido de carbono puede comprometer la producción del sabor de la cerveza”, dijo Thevelein, quien señaló que la proteína MDS3 es probablemente un componente de una vía reguladora importante que puede desempeñar un papel en la inhibición del dióxido de carbono.

Un empleado de supermercado reveló qué hacen con la cerveza que está a punto de vencer y dejó atónitos a muchos

Un usuario de TikTok de México se volvió viral por un impensado motivo. En un video mostró lo que hacen en un supermercado con la cerveza cuando está a punto de vencer y sorprendió a más de uno.

El usuario identificado como @angeel_rromero, que trabaja en una reconocida cadena de supermercados, compartió un video en donde se ve cómo vacían en un gran recipiente botellas de cerveza a las que les quedan tres días para vencer.

El posteo del usuario no tardó en volverse viral (Foto: Captura de video)

“Prefieren tirar todo que hacer una rebaja o regalarla. Esto se le llama ‘Tirar la merma’”, escribió el hombre junto con las imágenes que ya acumulan más de seis millones de reproducciones. En otro clip compartió más adelante se ve cómo arrojan más de quinientas botellas. “Todavía tenían buen sabor”, se lamentó. La publicación fue replicada por el medio La Vanguardia.

Claro que las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer. “Lo mismo hacen con el pan, le echan jabón para no regalarlo a los trabajadores”; “La merma es deducible de impuestos, los regalos y donaciones no. Así de simple” y “Esto pasa en todos los supermercados, son unos derrochadores, todo para no dar nada”, fueron solo algunos de los comentarios que se podían leer debajo del clip.

