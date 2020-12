Astro tips. Qué no puede faltar en tu casa según tu signo

La gente con luna en Aries necesita que sus ambientes reflejen esa energía que los impulsa y se rodeen de tonos rojos y naranjas

¿Cómo elegimos nuestros hogares? ¿Cómo los decoramos? ¿Cómo nos llevamos con el orden? ¿Qué hay siempre en nuestras heladeras o alacenas y de qué nos olvidamos cuando vamos al supermercado? ¿Nos gustan las plantas? ¿Investigamos sobre jardinería para que las plantas estén en su mejor versión? ¿O acaso las secamos porque no sostenemos el ritual del riego o al contrario, las ahogamos llenas de agua? Muchas de estas preguntas que a simple vista parecen muy de lo cotidiano y en las que a veces ni nos detenemos a pensar porque las naturalizamos pueden ser un buen ejercicio de autoconocimiento si descubrimos en qué signo del zodíaco tenemos la Luna.

En la astrología, la relación individual con la casa física y los modos de habitar se leen en la energía de la Luna (fuente de cuidado del zodíaco y mundo emocional). Por eso, conocer la propia Luna puede dar una clave para garantizar equilibrio energético en cómo armamos nuestro refugio hogareño. Para averiguar la Luna en la carta natal hay varios sitios en internet que lo responden a partir de la fecha, hora y lugar de nacimiento.

Dimé dónde tienes tu luna y te diré cómo es tu casa

Luna en Aries:

signo de fuego, muy activo. Visualmente es importante tener colores rojos, naranjas o cualquiera que sea cálido y vibrante; tampoco puede faltar un espacio destinado a la actividad física, ya sea una soga para saltar, una colchoneta para hacer actividad física y descargar mucha energía. Astro tip para el equilibrio energético: incorporar velas y prenderlas en momentos en que se necesita calma hogareña.

Luna en Tauro:

signo de tierra, muy sensorial. Sí o sí necesita que en su casa haya stock de sus bienes preciados: comida rica, cremas corporales, buenos vinos. Esta Luna necesita cubrir siempre sus necesidades básicas para estar a gusto. Visualmente es importante tener cerca colores verdes, o lindas plantas (y mejor si emanan ricos perfumes). Astro tip para el equilibrio energético: hacer jardinería en momentos en que se necesita calma hogareña.

Luna en Géminis:

signo de aire, muy ingenioso. Visualmente es importante sentir que la decoración del espacio puede cambiar, que los muebles no están fijos en una forma. Esta es una casa popurrí -tanto de elementos como de estilos-. Algo que no puede faltar: cartas, juegos de mesa, cosas que diviertan. La heladera puede estar más o menos llena, pero habrá variedad de opciones. Astro tip para el equilibrio energético: tener algún libro de cabecera para esos momentos en que se necesita alimentar la avidez geminiana.

Luna en Cáncer:

signo de agua, muy emocional. Visualmente es importante tener colores acuáticos cerca. Posiblemente sea la energía que más disfrute de hacer de su hogar un lugar confortable, un refugio ideal para el descanso. No puede faltar un buen sillón con una mantita -preferentemente tejida a mano por algún pariente-. Astro tip para el equilibrio energético: tener a mano fotos familiares para esos momentos en que es necesario sentir la calidez del amor y el afecto.

Los grandes ventanales y vistas lindas son iodeales para los librianos, ¡a tenerlo en cuenta!

Luna en Leo:

signo de fuego, muy expresivo. Visualmente es importante tener colores muy brillantes y por qué no estampados de animal print para la decoración de la casa. Tampoco pueden faltar fotos personales y buenos espejos. Si produce impaciencia ver que las plantas se secan o se ahogan, conviene probar con las suculentas que son más resistentes. Astro tip para el equilibrio energético: en momentos de malestar, buscar el lugar de la casa donde más se sienta el sol en la cara, es ideal para revitalizarse.

Luna en Virgo:

signo de tierra, muy mental. Para Virgo es importante mantener el orden cotidiano, que la casa siempre esté limpia, reluciente. Elementos que no pueden faltar: un buen escurridor, un lavadero organizado, etiquetas para guardar la comida en la heladera o frezar con sus respectivas fechas de cocción. Astro tip para el equilibrio energético: en momentos de alta neurosis es clave que cada objeto esté en su lugar, acorde a su funcionamiento, sin dudas esto traerá descanso mental.

Luna en Libra:

signo de aire, muy vincular. Para Libra es fundamental permanecer en un espacio agradable y armónico, sobre todo percibir su casa como un lugar lindo, estético. Esto puede abarcar tanto la decoración como la elección de muebles de diseño y obras de arte. Como Libra gusta de la contemplación, una buena vista desde la ventana o el balcón es importante. Astro tip para el equilibrio energético: incorporar en el día a día el cuidado y la observación de aquellas plantas que den flores, tanto por su aroma como por su belleza.

Luna en Escorpio:

signo de agua, muy perceptivo. Visualmente es importante tener colores oscuros cerca, o usar la iluminación en los espacios para generar distintos climas de luces y sombras. Algo que no puede faltar: juguetes sexuales. Astro tip para el equilibrio energético: hacer fermentos y/o reciclar. Para Escorpio ver regenerar la energía y la materia trae mucha información sobre los propios ciclos vitales y emocionales.

Luna en Sagitario:

signo de fuego, muy aventurero. Visualmente será clave tener una vista abierta, lo más cercano a estar en contacto con la amplitud del cielo o del horizonte. Esta Luna gusta de una casa grande y espaciosa, pero si no es posible materialmente no importa, de alguna forma la Luna en Sagitario se las ingeniará para volverse fanático de su casa, aunque sea de un lugar especial que funcione como centro de atención de su hogar. Astro tip para el equilibrio energético: tener un sector de la casa dedicado a la invocación de la abundancia, incluso permitirse cierta ostentación.

Luna en Capricornio:

signo de tierra, muy realista. Es una Luna austera, que no necesita nada muy lujoso pero sí buenos detalles constructivos. Es más, no puede faltar en su casa algo construido por sus propias manos. Puede ser una silla, un objeto, e incluso la casa misma. Colores neutros, grises, pulcros. Astro tip para el equilibrio energético: tener una buena caja de herramientas, es importante saber que hay recursos para resolver autosuficientemente lo que sea y sin pedir ayuda.

Luna en Acuario:

signo de aire, muy sociable. Posiblemente sea una casa colectiva o la sede del encuentro de amistades. Esta es una casa rara, distinta, creativa, original. Indefinible. Visualmente es importante que la salida al exterior sea accesible y sin obstáculos, porque esta Luna se siente muy incómoda si percibe encierro. Algo que no puede faltar: conexión hiperveloz a internet y lo más nuevo en tecnología. Astro tip para el equilibrio energético: mover los muebles de lugar, cambiar la dinámica hogareña con pasos simples.

Visualmente es importante, para quienes tienen la luna en Piscis, decorar su hogar con tonos azules y celestes: los armonisa

Luna en Piscis:

signo de agua, muy sensible. La casa funciona como refugio muy íntimo, espacio amoroso para la recarga emocional y sensible. Visualmente es importante tener colores azules y celestes cerca. Algo que no puede faltar: un altar destinado al esoterismo. Astro tip para el equilibrio energético: tener una fuente de agua, o un cuadro con alguna imagen oceánica o celestial para recurrir en caso de necesitar entrar en contacto con la unidad y la totalidad.