Las efemérides del 18 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que Brad Pitt cumple 62 años.

El conocido actor estadounidense que protagonizó grandes éxitos como Troya, ¿Conoces a Joe Black? y Bastardos sin Gloria nació un 18 de diciembre de 1963 en la ciudad de Shawnee, en el estado norteamericano de Oklahoma. Ganador del Premio Oscar en 2019 por su papel en la película Érase Una Vez en Hollywood, también es padre de seis hijos con su exesposa, la también actriz Angelina Jolie.

Efemérides del 18 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1737 – Muere el lutier italiano Antonio Stradivari, más conocido como Stradivarius.

1777 – Nace el militar y político argentino Juan Martín de Pueyrredón.

1822 – Nace el abogado y político argentino Bernardo de Irigoyen.

1863 – Nace el archiduque de Austria Francisco Fernando. En 1914, su asesinato dio comienzo a la Primera Guerra Mundial.

1870 – Nace el escritor y dramaturgo británico Hector Hugh Munro, más conocido como Saki.

1878 – Nace el político y revolucionario soviético Joseph Stalin.

1879 – Nace el pintor suizo-alemán Paul Klee.

Bouquet de hojas de otoño, de Paul Klee, pintor suizo-alemán nacido un 18 de diciembre de 1879 Gentileza: Christie''s

1931 – Nace el mánager y empresario estadounidense Allen Klein. Trabajó con bandas como The Beatles y The Rolling Stones.

1939 – Nace el productor y director argentino Hugo Sofovich.

1943 – Nace el músico y compositor británico Keith Richards.

1946 – Nace el cineasta y productor estadounidense Steven Spielberg.

1954 – Nace el actor estadounidense Ray Liotta.

1955 – Nace el actor argentino Boy Olmi.

1959 – Nace el cantante argentino Oscar Esperanza “el Chaqueño” Palavecino.

1961 – Nace el actor y humorista argentino Darío “el Chino” Volpato, miembro de Midachi.

1963 – Nace el actor y productor estadounidense Brad Pitt.

1968 – Nace el músico y compositor español Alejandro Sanz.