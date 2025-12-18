Cuál es el significado del Caballo de Fuego, el próximo animal del horóscopo chino 2026

El próximo 17 de febrero iniciará oficialmente el año nuevo chino 2026, ciclo que estará dominado por la energía del Caballo de Fuego y que concluirá el 5 de febrero de 2027. Se trata del séptimo signo del horóscopo chino, que se asocia con una energía intensa y con la conexión interna que dará paso al movimiento y a grandes cambios.

El significado del Caballo de Fuego en el horóscopo chino

El año nuevo chino selecciona a un animal dominante diferente en cada nuevo ciclo, el cual representará la energía de los meses venideros. En el caso del Caballo de Fuego, se indica que es una vibración relacionada con la luz, la aventura, la velocidad y la expansión, según AD Magazine.

El año nuevo chino 2026 estará regido por la energía del Caballo de Fuego e iniciará el próximo 17 de febrero (Unsplash)

El nuevo ciclo marcado en el calendario lunar chino inicia el próximo 17 de febrero y estará lleno de la renovación, el impulso y el magnetismo característico del Caballo, sumado a la energía del Fuego, que hace más presente la libertad, la fuerza y la elegancia de este signo.

Durante el próximo año nuevo chino, se proyecta un ambiente lleno de entusiasmo, pasión, motivación y creatividad, además de la toma de decisiones que implican riesgos, pero que también impulsarán el inicio de grandes proyectos.

Las transformaciones durante el año del Caballo de Fuego serán audaces y prometen un ciclo energético de expresión, creatividad y chispa.

Cómo son las personas del signo Caballo del horóscopo chino

Los nacidos bajo el signo del Caballo son personas que poseen espontaneidad, tienen espíritu de aventura y un buen sentido del humor, consigna HOLA!.

Los nacidos bajo el signo del Caballo de Fuego del horóscopo chino se caracterizan por su elegancia y magnetismo (Unsplash)

Además, tienen elegancia y estilo, son de carácter abierto y pueden rechazar contundentemente cualquier energía negativa, como los celos o la envidia, y mantenerse alejadas de las personas hipócritas.

Sin embargo, también poseen rasgos de personalidad negativos, como la inconsistencia o la inseguridad, así como la terquedad y la obstinación.

Los años de nacimiento de este animal del horóscopo chino corresponden a 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

Por su parte, las personas del signo del Caballo, que están influenciadas por la energía del Fuego, son las que tienen una fecha de nacimiento del 21 de enero de 1966 al 8 de febrero de 1967 y las que nazcan de febrero de 2026 a febrero de 2027.

Particularmente estos individuos suelen tener ideas liberales, no les gusta adaptarse a las tradiciones y son considerados impulsivos y agudos.

Cómo se celebra el año nuevo chino

El también llamado año nuevo lunar o fiesta de la primavera, es una celebración completamente diferente a la que se lleva a cabo del 31 de diciembre al 1° de enero en el mundo occidental, de acuerdo con Vogue.

El año nuevo chino del Caballo de Fuego iniciará el 17 de febrero de 2026 y concluirá el 5 de febrero de 2027 (Archivo)

Cada ciclo tiene aproximadamente 354 días, a diferencia de los 365 que marca el calendario gregoriano. Y este 2026 comienza el 17 de febrero y concluirá el 5 de febrero de 2027.

Durante la celebración del año nuevo chino pueden llevarse a cabo diferentes rituales, como los de la limpieza profunda de los hogares, que se relacionan con la purificación de energías y la preparación para el inicio de un nuevo ciclo.

La mayoría de estos procesos espirituales tienen el objetivo de atraer abundancia, prosperidad, salud, amor y dinero durante los próximos meses.

Además, el año del Caballo de Fuego tiene colores representativos que son el rojo, dorado y verde, los cuales están asociados con la buena fortuna, la riqueza, la renovación y el equilibrio.

En cuanto a las predicciones para este ciclo, se habla de que la transformación y la pasión serán ejes importantes, y que se podrá aprovechar la energía del Fuego para realizar cambios definitivos y trabajar en el crecimiento personal y profesional.