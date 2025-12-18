Cuándo y a qué hora de EE.UU. ver el cometa 3I/ATLAS en su paso más cercano a la Tierra en diciembre

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación a la Tierra durante diciembre. Este objeto interestelar, descubierto en julio, viaja a una velocidad de 210 mil kilómetros por hora, y muchas personas esperan poder verlo antes de que finalice el 2025. Desde la NASA confirmaron el día y la hora en el que este visitante realizará su máximo acercamiento.

Fecha y hora para ver el paso del cometa 3I/ATLAS en EE.UU.

El cometa hará su aproximación más cercana a la Tierra el 19 de diciembre y la mejor oportunidad para verlo desde Estados Unidos es durante las horas previas al amanecer, es decir, entre las 3.00 y las 6.00 hs (tiempo del Este), gracias a su posición actual en la constelación de Leo, según la página de la NASA.

La distancia de 3I/ATLAS y la Tierra puede calcularse en el sitio de la NASA (Archivo) Captura Eyes on the Solar System (NASA)

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto en la historia proveniente del exterior del sistema solar y por eso, llama la atención tanto de científicos como del público en general. Estará a una distancia de 170 millones de millas (274 millones de kilómetros), lo que representa más de 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Consejos de la NASA para observar el cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza y se mantendrá muy lejos de la Tierra. En su punto más cercano, se podrá observar de forma sencilla gracias a la aplicación de estos consejos, que brindan desde las redes sociales de la NASA.

Dirección : los observadores deberán mirar el cielo del este al noreste , para avistar al cometa justo debajo de Regulus , una estrella en el corazón de la constelación de Leo, el león.

: los observadores deberán mirar el cielo del , para avistar al cometa justo , una estrella en el corazón de la constelación de Leo, el león. Tiempo: se aconseja mirar el cielo en la madrugada, hasta 2 horas antes de la salida del Sol.

se aconseja mirar el cielo en la madrugada, hasta 2 horas antes de la salida del Sol. Lugar: buscar un sitio oscuro con vista despejada hacia el horizonte este.

buscar un sitio oscuro con vista despejada hacia el horizonte este. Telescopio: debe tener una abertura de al menos 30 centímetros.

El descubrimiento del cometa en Chile y qué lo hace especial

El telescopio ATLAS en Chile fue el primero en reportar el cometa 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025. A partir de este informe, se compilaron observaciones “previas al descubrimiento” de los archivos de múltiples telescopios ATLAS y la Instalación Zwicky (ZTF) en California, que logró rastrear el cometa hasta el 14 de junio, destacó la página oficial de la NASA.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 y desde ese entonces se encuentra bajo investigación (Archivo)

La Nasa explicó que este cometa se llama 3I/ATLAS en honor al equipo descubridor (ATLAS). La “I” lo identifica como un objeto interestelar, lo que significa que es ajeno al sistema solar. El número “3” es porque es el tercer objeto de este tipo que se documentó hasta el momento.

Se le categoriza como interestelar porque su órbita es hiperbólica (una trayectoria abierta), lo que prueba que no está ligado gravitacionalmente al Sol y viene directamente del espacio profundo, según los informes realizados por la NASA.

Desde la agencia se observa y estudia este objeto a través de diferentes naves espaciales y telescopios para conocer todos los detalles del cometa mientras está en el sistema solar. Por lo que su llegada en el mes de diciembre permitirá realizar mayores investigaciones alrededor del mismo.

Cuándo abandonará 3I/ATLAS el sistema solar

Después de alcanzar su punto más cercano al Sol en octubre de 2025, el 3I/ATLAS emprendió su viaje de regreso al espacio. Gracias a su alta velocidad y trayectoria hiperbólica, escapará de la gravedad solar, según Star Walk.

El cometa 3I/ATLAS podrá verse desde la superficie terrestre el 19 de diciembre (Archivo) (Fuente: Instagram/@osama.fathi.nsw)

Las fechas clave de su salida son: 19 de diciembre de 2025 (máximo acercamiento a la Tierra o perigeo) y 16 de marzo de 2026 (cruce de la órbita de Júpiter). Se estima que abandonará la región planetaria del sistema solar a principios de la década de 2030.