Atacaron en redes a un premiado restaurante por no tener opciones veganas en su menú y su dueña no se quedó callada

Días atrás, un premiado restaurante inglés inauguró una nueva sucursal y para promocionarlo publicó su nuevo menú en las redes sociales. De inmediato, las ansias de celebración se vieron algo empañadas por la respuesta que recibió de una parte de los usuarios.

En particular, de muchos miembros de la comunidad vegana, que fustigaron la carta porque entre sus platos no había ninguna elaboración sin productos de origen animal.

La semana pasada, The Kitchen at London House abrió un nuevo restaurante: The London House Bistro. Unos días antes de la apertura, publicó la nueva carta que tenía costillas de ternera, cassoulet de pierna de pato confitado, lubina y una única opción vegetariana: tarta de higos con queso de cabra.

La decisión del local gastronómico de no incluir ningún plato vegano generó la indignación de muchos internautas, quienes expresaron su malestar en la cuenta de Facebook del comercio.

La imagen del menú de la discordia entre el Kitchen At London House y un grupo de veganos.

“El lunes publicamos nuestro menú de noche para nuestro nuevo restaurante The London House Bistro. En cuestión de minutos, varias personas comentaron sobre el hecho de que nada en el menú era vegano. Me disculpé cortés y profesionalmente porque, lamentablemente, no atendemos a los veganos”, arranca el texto que escribió la propietaria del bistró, Sally Cooper, en Facebook.

“Sin embargo, algunas personas desagradables han sentido que es su lugar y tienen derecho a criticar este hecho. Los comentarios fueron eliminados posteriormente. Tienes que preguntarte, ¿crees que intimidar a alguien te va a ganar su cariño? ¿Va a hacer que reconsidere su decisión?, ¿tal vez debería? ¡No, no lo hace!”, también planteó desde su posteo.

Acto seguido, desde la cuenta del popular local ubicado en Ventnor, isla de Wight, recordaron que durante un tiempo ofrecieron comida vegana, pero luego decidieron detenerse debido, justamente, a la intransigencia de parte de esa comunidad. “Lo sabemos, es injusto encasillar a todos con el mismo pincel. Nuestra decisión de dejar de servir comida para veganos hace varios años fue tristemente provocada por la minoría militante que posteriormente lo echó a perder para la mayoría”, explicaron.

Cooper también recordó que antes de la pandemia, en el restaurante servían té de crema y tocino veganos. Sin embargo, contó que los clientes comenzaron a quejarse de que los productos de origen no animal se almacenaban en los mismos refrigeradores que la carne.

“Yo diría ‘espera un segundo’. Nos mirarían por encima del hombro. Les decíamos qué opciones veganas podíamos ofrecerles y decían que era repugnante”, planteó la británica de 60 años. Y agregó: “Es una cocina pequeña. Producimos comida casera sabrosa. No queremos cocinar hamburguesas vegetales, legumbres y frijoles. No es nuestra comida”.

La titular del local, a su vez, recordó que después de su publicación había recibido una llamada a la tienda de un hombre que la había llamado “mujer repugnante y espantosa”. Con todo, la mayoría de los mensajes fueron en defensa del restaurante.

“Cómo desearía que su restaurante estuviera más cerca de casa: sería un comensal habitual. No se deje intimidar por los bravucones veganos: si quieren ser veganos, tienen la opción de comer en un restaurante vegano”; “¿No saben los veganos que no existe tal cosa como un verdadero vegano?”; “¿Los carnívoros irían a un restaurante vegetariano/vegano y preguntarían por opciones de carne? No, entonces, ¿por qué diablos los veganos tienen una abeja en el capó, porque este restaurante elige no servir comida vegana?”, fueron algunas de las tantas respuestas a la publicación de Cooper.

Según una encuesta realizada por la firma internacional de investigación de mercados YouGov, encargada en enero, alrededor del 2 % de la población británica se considera vegana, mientras que entre el 5 y 7 % tiene hábitos vegetarianos.