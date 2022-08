Se hizo un tatuaje, volvió a su casa y la reacción de su padrastro sorprendió a todos

Las redes sociales suelen ser plataformas para mostrar momentos muy íntimos, como fue el caso de esta joven que decidió homenajear a su padrastro con un tatuaje que lo conmovió hasta las lágrimas.

Una joven llamada Paula (@paulaaa_2022 en TikTok), oriunda de Uruguay, se tatuó algo en honor a su padrastro y decidió grabar su reacción para luego compartir el video en su cuenta.

“Y aunque no lleve tu apellido ni tenga tu misma sangre, siempre vas a ser mi papá”, se lee en la frase que plasmó en el pecho y que le pidió al hombre que lea en voz alta. “Te mereces esto y el mundo entero si pudiera dártelo. Te amo mucho”, le expresó emocionada.

La filmación consiguió cientos de reacciones y sumó más de 200 mil ‘Me gusta’. “Llorar por desconocidos es mi pasión”; “Siempre hay buenos padres aunque no sean de sangre!”; “¡Su reacción lo dice todo! tu mami no se equivocó al escoger ese papá para ti” y “Se sintió el sentimiento paso la pantalla del celular, me emociono hasta las lágrimas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios al ver las imágenes.

La frase que emocionó al hombre hasta las lágrimas. Fuente: TikTok

Diseñó un tatuaje con flores soñado, pero el resultado no fue el esperado

Si bien en la mayoría de las veces quienes se tatúan quedan conformes con los diseños, a veces pasa lo contrario y la tiktoker Tiffany Ann es una prueba de ello.

La mujer contó en un video que antes de su cita con el tatuador, le había enviado varias fotos de los diseños que quería que le haga en el brazo, todos basándose en hortensias que buscó de diferentes colores.

Cuando el hombre terminó el tatuaje y ella vio el resultado, se llevó una gran desilusión. “Ahora tengo bayas blandas y crujientes en mi brazo de por vida”, escribió junto al video donde mostró lo que pidió y lo que obtuvo como resultado, según consignó el medio The Sun.

La usuaria mostró cómo quedó el tatuaje y se desilusionó

Entre lo cómico y lo trágico que le pareció la situación, la joven recibió en el posteo todo tipo de comentarios. Si bien muchos se lamentaron con ellas, otros sugirieron que tal vez no había hecho la investigación necesaria de antemano sobre el diseño en cuestión.

“Todas esas fotos son súper diferentes, así que entiendo si ese tatuador no sabía lo que realmente querías. Además, generalmente te muestran el diseño antes de tatuarte o aún puedes ver la plantilla. Y viste esa ubicación todo el tiempo, ¿por qué no detuviste al artista?”, le preguntó un usuario. “Tenés que encontrar un artista que haya hecho el estilo que estás buscando. No cualquier tatuador”, agregó otro.

Además, hubo quienes bromearon sobre la apariencia del tatuaje y compararon el resultado con “goma de mascar usada” y “un cono de nieve derretida”.

Sea como sea, en su mayoría arremetieron contra el tatuador de modo tajante al sostener: “Es responsabilidad del artista y del cliente, pero al final esto es culpa del artista”.