Bicarbonato de sodio y agua oxigenada: la fórmula casera para optimizar la limpieza del hogar

El mantenimiento del hogar suele requerir productos específicos, aunque la combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada ganó popularidad como una solución práctica y económica. Según se desprende del análisis de ingredientes, la clave reside en la proporción: tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada. Esta mezcla genera una pasta uniforme, fácil de manipular, que aprovecha las cualidades de ambos productos.

En cuanto a su aplicación, esta fórmula resulta especialmente útil en la limpieza de azulejos, superficies donde la acumulación de moho y residuos suele presentar dificultades. El procedimiento consiste en aplicar la pasta con un cepillo y frotar suavemente para remover la suciedad incrustada sin dañar el material. Por otra parte, su uso en el lavado de ropa permite blanquear prendas opacadas sin recurrir a químicos agresivos; para ello, se sugiere disolver dos cucharadas en agua caliente y dejar la indumentaria en remojo durante treinta minutos antes del ciclo de lavado habitual.

Bicarbonato de sodio y agua oxigenada: la mezcla casera que ayuda a dejar las superficies impecables (Imagen ilustrativa con IA)

La versatilidad de la mezcla se extiende a la desinfección de utensilios de cocina y elementos de uso cotidiano. Resulta eficaz para limpiar la bombilla del mate, eliminando sedimentos acumulados en su interior que pueden afectar la higiene de la infusión. Asimismo, su efecto desodorante y antiséptico la vuelve apta para el tratamiento de tablas de picar y recipientes, donde suele persistir el olor de los alimentos. Incluso, la desinfección de cepillos de dientes mediante una solución diluida se presenta como una medida preventiva contra la proliferación bacteriana.

Dos ingredientes comunes y una solución práctica para la limpieza del hogar (Foto: Freepik)

Si bien ambos compuestos poseen utilidades independientes, la combinación multiplica su eficacia. La posibilidad de ajustar la densidad de la pasta con agua permite adaptar la preparación a diferentes niveles de suciedad, consolidándose como una herramienta multifuncional. Este método casero se transformó en un recurso básico para quienes buscan optimizar el mantenimiento doméstico mediante ingredientes accesibles, seguros y eficientes, capaces de devolver el brillo original a diversas superficies y garantizar una desinfección profunda en el ámbito cotidiano del hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA