Bicarbonato de sodio: cómo consumirlo para que ayude a aliviar la acidez estomacal y las migrañas

Es común que muchas personas experimenten pesadez estomacal luego de consumir comidas muy pesadas. En esos momentos, muchos recurren al bicarbonato de sodio como una solución rápida para aliviar molestias estomacales. Aunque es de venta libre, es fundamental tener en cuenta que su uso debe ser moderado y bajo ciertas precauciones para evitar efectos adversos.

¿Qué es el bicarbonato de sodio y cómo se usa?

El bicarbonato de sodio es un compuesto utilizado principalmente para tratar la acidez estomacal y la indigestión ácida, según información de Medline Plus. Viene en forma de pastillas o polvo, y se toma por vía oral entre una y cuatro veces al día, dependiendo de la condición del paciente. Si se utiliza como antiácido, se debe ingerir entre una y dos horas después de las comidas, siempre acompañado de un vaso grande de agua.

Es importante no consumir bicarbonato de sodio por más de dos semanas seguidas. Si los síntomas persisten, se recomienda consultar con un médico. Además, antes de usarlo, es esencial revisar las precauciones mencionadas por los profesionales de la salud.

Riesgos de consumir bicarbonato en exceso

Según Medline Plus, antes de comenzar a consumir bicarbonato de sodio es necesario tener en cuenta algunos factores. Primero, es esencial informar al médico si se están tomando otros medicamentos, especialmente antiácidos, ketoconazol o benzodiazepinas. También se debe advertir si es que se tiene antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, problemas renales o si se está embarazada.

Es importante no consumir bicarbonato de sodio por más de dos semanas seguidas Foto: Creada con Canva

El consumo excesivo de bicarbonato de sodio puede causar efectos adversos significativos. Esto ocurre cuando se mezcla con agua en grandes cantidades, lo que aumenta el nivel de sodio en el cuerpo y genera un desequilibrio en los niveles de sal. Entre los efectos secundarios más comunes se incluyen:

Gases.

Náuseas y vómitos.

Diarrea o estreñimiento.

Espasmos y dolores abdominales.

Debilidad muscular.

Deshidratación.

Convulsiones.

Respiración dificultosa.

Insuficiencia renal, especialmente si se consume durante un período prolongado.

Es por ello que se debe utilizar con precaución y siempre de acuerdo con las indicaciones médicas.

Beneficios para la salud de consumir bicarbonato de sodio

A pesar de los riesgos asociados al consumo excesivo, el bicarbonato de sodio puede ofrecer varios beneficios para la salud cuando se usa adecuadamente. A continuación, se detallan algunos de los principales beneficios:

1. Ayuda a reducir la acidez estomacal

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para aliviar la acidez estomacal. Una pequeña cantidad disuelta en agua puede ayudar a reducir la sensación de ardor en la garganta y el pecho, especialmente si se ingiere lentamente.

2. Disminuye el riesgo de problemas urinarios

Diversos estudios han demostrado que el bicarbonato de sodio puede ayudar a reducir ciertos síntomas relacionados con el tracto urinario inferior. Aunque estos efectos son menos conocidos, representan un beneficio adicional para quienes tienen infecciones recurrentes en el tracto urinario.

3. Exfoliante natural para la piel

El bicarbonato de sodio también se utiliza como un exfoliante suave. Una mezcla de tres partes de bicarbonato y una parte de agua puede aplicarse sobre el rostro o el cuerpo. Realizando movimientos circulares, se obtendrá una exfoliación que elimina células muertas, dejando la piel más suave.

Estudios han demostrado que el bicarbonato de sodio puede ayudar a reducir ciertos síntomas relacionados con el tracto urinario inferior (Fuente: Pixabay)

4. Alivia los dolores de migraña

Aunque no es un remedio definitivo, algunos estudios sugieren que media cucharadita de bicarbonato disuelto en un vaso de agua puede aliviar temporalmente los dolores de cabeza y las náuseas asociados con la migraña.

5. Blanqueador dental

El bicarbonato de sodio es ampliamente utilizado como blanqueador dental natural. Aplicar una pequeña cantidad de polvo sobre los dientes, dejar actuar durante unos minutos y luego enjuagar puede ayudar a eliminar manchas superficiales en los dientes.

6. Tratamiento capilar

Este compuesto también puede beneficiar al cabello. Al mezclar tres cucharadas de bicarbonato con 100 ml de agua, y aplicar la mezcla en el cuero cabelludo, se puede conseguir un cabello limpio y con mayor brillo. Después de masajear y dejar actuar durante 5 minutos, se debe enjuagar bien.

7. Desodorante natural

El bicarbonato de sodio, en combinación con aceite de coco, se utiliza como un desodorante natural. Esta mezcla proporciona una forma sencilla y eficaz de combatir el mal olor sin recurrir a productos comerciales con químicos.

8. Tratamiento antiacné

Otra aplicación del bicarbonato de sodio es como tratamiento para el acné. Mezclando media cucharadita de miel con una cucharada de bicarbonato de sodio, y aplicándolo en el rostro durante unos minutos, se puede notar una mejora en la apariencia de la piel. Este tratamiento se puede repetir una o dos veces por semana.

El bicarbonato de sodio es un compuesto útil que, si se usa correctamente, puede ofrecer varios beneficios para la salud. Sin embargo, su consumo excesivo puede ocasionar efectos adversos graves. Por lo tanto, es crucial usarlo bajo la supervisión de un profesional médico, especialmente si se tiene alguna condición de salud preexistente. Hay que asegurarse de consultar con un médico antes de incorporar el bicarbonato de sodio a la rutina de salud, para evitar posibles complicaciones.