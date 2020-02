Bob Sinclar: "Lo nuevo es que la música house está de vuelta"

Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza

Se llama Christophe Le Friant pero nadie lo conoce por su verdadero nombre. En sus comienzos también fue Chris The French Kiss hasta que con los años encontró la identidad que lo convertiría en uno de los DJ más importantes del planeta. Bob Sinclar -mal llamado muchas veces Sinclair- logró fama mundial en 2005 con su tema Love generation, que se volvió un himno al amor y se convirtió en el tema del verano en todo el mundo y en una de las canciones oficiales del Mundial de Fútbol de Alemania 2006. Hoy, 15 años después, cuenta que sigue poniendo el tema y sabe que no falla: no hay nadie que se resista al ritmo plácido que propone su hit.

Pero Sinclar no es solo esa canción: después vinieron World, Hold on, Rock This Party (Everybody Dance Now) y sus colaboraciones con artistas eclécticos como David Ghetta, Rafaela Carrá o Robbie Williams, con el que compartía el hecho de llevar a sus hijos al mismo colegio en California (hoy volvió a vivir en París). De visita en Punta del Este, donde desembarca todos los años invitado por OVO -el nightclub del hotel Enjoy- el francés de 50 años cuenta qué siente cuando pisa esta parte del mundo, donde la música electrónica es uno de los platos fuertes de las fiestas más exclusivas.

-¿Cómo y cuándo empezaste a pasar música?

-Estoy relacionado con la música desde muy joven. Al principio era solo un hobby y después, con el tiempo, tuve la suerte de que se convirtiera en un trabajo a tiempo completo. Es un trabajo que me trae mucha felicidad hacerlo hoy también.

-Contame acerca de tus shows en Punta del Este... ¿Cómo es el público en esta parte del mundo?

-Punta del Este es uno de mis lugares favoritos para tocar. Siempre estoy contento de volver. El público es increíble y siento que tengo una conexión especial con él. Para mí se volvió un must, es un lugar que siempre está en mi agenda anual. Ya me siento parte de él. Mucha gente me pregunta cuándo voy a volver a tocar en Ovo. Estoy agradecido de que me sigan convocando cada año.

-¿Cuál es el tema del verano 2020?

-Sin duda Joys de Roberto Surace. Pero Fisher con Losing It todavía se escucha en todos lados.

-Tu próxima parada es Florianópolis. ¿Es más fácil hacer bailar a la gente al ritmo de la música electrónica en el país de la samba?

-Tocar en P12 en 'Floripa' es casi igual que tocar en OVO. Voy allá siempre en época de Carnaval desde hace años. Ellos aman mi música. Parte de mis influencias vienen de Brasil así que tengo una muy buena conexión con ellos también.

-¿Estuviste alguna vez en la Argentina?

-Sí, pero pasó mucho tiempo desde la última vez que estuve ahí. Tengo un montón de ofrecimientos para tocar allá y estoy seguro de que no va a pasar mucho tiempo para que vuelva. Es un país hermoso, no puedo esperar a volver a tocar allá.

-Hernán Cattáneo es uno de los mayores exponentes de la música electrónica en Argentina. ¿Tuviste la posibilidad de hacer algo con él?

-Lo vi pinchar una vez en Ibiza. Me gusta lo que hace, pero tenemos estilos muy distintos.

- Love Generation fue tu primer gran hit en una época donde no existían las redes sociales. ¿En qué sentido Spotify y YouTube cambiaron la industria de la música? ¿Es más fácil hoy que cuándo empezaste?

-La verdad es que nunca fue fácil hacer un hit, sea ahora o 10 o 20 años atrás. Todos los años hay que cambiar la estrategia porque las plataformas han modificado la manera de promocionar la música muy rápido y a veces de forma radical.

-Hay alguna nueva tendencia en música electrónica?

-Lo más nuevo es que la música house está de vuelta.

-¿Cuál de los nuevos artistas pensás que es el más interesante de esta época?

-Sin duda Billie Eilish porque lo que hace es totalmente diferente a lo que está pasando musicalmente en estos días o lo que se escucha en la radio.

-¿Cuál es la canción que ponés y nunca falla en una fiesta?

- Love Generation y World, Hold On.

-Rafaela Carrá, Robbie Williams. En general te gusta mezclarte con artistas muy diversos. ¿Cuál será el próximo?

-¡Esa es una sorpresa! Pero con el que más me gustaría trabajar o hacer algo es Stromae, un artista belga que hace una mezcla de hip hop y música electrónica.

-¿Cuál es el artista que combina menos con tu estilo?

-EDM.

-¿Y el trago que mejor va con la música electrónica?

-Yo solo tomo agua. Jamás tomé un trago de una bebida con alcohol en mi vida. Soy muy responsable con mi salud.