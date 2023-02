Buceaba, se encontró cara a cara con un tiburón y su reacción lo cambió todo

escuchar

Los tiburones son los grandes depredadores del mar y suelen protagonizar videos en donde dejan entrever su fuerte naturaleza. En esta oportunidad, un pescador de Queensland, Australia, registró el aterrador encuentro que tuvo con uno... y que casi le cuesta la vida.

El video en primera persona se subió a Reddit y muestra al pescador con un arpón en busca de presas potenciales para atrapar. Lo que parece ser un grupo de pequeños peces que nadan a su alrededor termina siendo la introducción para que el depredador entre en escena. El enorme tiburón toro nada directamente hacia el pescador con toda su fuerza, con sus mandíbulas abiertas y listo para atacarlo.

Se encontró cara a cara con un tiburón y casi termina de la peor manera

Sin tiempo para dudar, el hombre le clavó el arpón en la parte posterior de su boca y atravesó su cabeza. Herido, el tiburón no se rindió y continuó con el ataque. Juntando fuerzas, el pescador le clavó aún más el filo, que hizo sangrar al tiburón para que desistiera del ataque. Luego de dirigirse a la superficie para respirar, volvió al lugar donde estaba el tiburón, ya sin vida.

El pescador aseguró que no podía creer la “suerte” que tuvo de irse “sin un solo rasguño”. Después de ver al tiburón nadar hacia él, el hombre supo rápidamente que no se trataba solo de “medirlo”. La publicación recibió un montón de comentarios de personas ansiosas por opinar sobre la lucha. Un usuario escribió: “Como si los tiburones toro no dieran suficiente miedo. Ahora hay uno nadando con un maldito arpón”. Al comentar sobre el ataque sigiloso del tiburón toro, un segundo comentarista agregó: “Es espeluznante cómo es invisible hasta los últimos segundos”. “Ese tipo es tan rudo”, comentó un tercero: “Simplemente lo atravesó sin ningún tipo de pánico”.

Un tiburón mató a un buzo en México: le arrancó la cabeza y le mordió los hombros

El hecho ocurrió a principios de enero, aunque se supo del caso en los últimos días. En aquel entonces, el individuo identificado como Manuel Nieblas López, de 53 años, salió como cada mañana a trabajar. Su intención era extraer callo de hacha, uno de los moluscos de mayor importancia de la costa noroeste del Pacífico de México, no solo por su demanda, sino por su alto precio en el mercado internacional, según destacó el gobierno de ese país.

Los avistamientos de tiburones han provocado miedo entre los locales, por lo que evitan salir a pescar. solarseven - Shutterstock

Pese a las alertas que había por la presencia de tiburones, Manuel decidió bucear en las aguas de la Bahía de Tóbari, en el estado de Sonora. Sin embargo, su destino fue fatal. Medios locales como El Imparcial mencionaron que cuando estaba en la búsqueda del molusco en una zona de mar abierto, entre la Isla Huivulai y la playa San José, se encontró con el enorme pez. Sin más preámbulo, este lo atacó: le mordió ambos hombros y le quitó la cabeza.

José Luis Reyes Bernal, representante de los pescadores de la zona, confirmó que las alertas ya se habían enviado desde días antes. Así que, tanto él como sus colegas, tenían varios días sin pescar (y, por lo tanto, sin ganar dinero), lo que causó desesperación en algunos de ellos. “La crisis económica, derivada de escasez del camarón, le dio valor al hombre y tristemente la muerte fue su destino”, dijo al mismo medio citado. También recordó que el de Manuel no fue el único caso, ya que en días anteriores ocurrió lo mismo con otro pescador.

LA NACION