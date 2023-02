escuchar

Desde que entró en la competencia y especialmente tras su regreso a la casa de Gran Hermano (Telefe) en el repechaje, Lucila “la Tora” Villar demostró ser una competidora feroz y una gran estratega. Es por eso que, cuando en medio de la gala del martes pidió tener acceso al confesionario minutos antes de que el reloj marcara la medianoche, los televidentes creyeron que iba a realizar una osada jugada: pedir la fulminante. Sin embargo, tomó una decisión que le ganó una lluvia de críticas de parte de la audiencia.

La Tora le hizo un inesperado pedido a Gran Hermano y le llovieron las críticas: “No puedo creer”

Semanas atrás, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que los participantes que quedan -menos de la mitad de quienes ingresaron a la casa hace cuatro meses- ya tienen habilitada la posibilidad de realizar la nominación fulminante, la cual consiste en que, quien la usa, puede mandar a placa a uno de sus compañeros de manera directa.

Después de ese anuncio, la audiencia espera con ansias que alguno de los hermanitos dé ese paso crucial dentro de la competencia y, en la noche del martes, muchos creyeron que lo haría la Tora. A pocos minutos de que terminara el día, la joven oriunda de Berazategui se paró en la puerta del confesionario y, mientras vigilaba que nadie la viera, insistió para que la dejaran entrar.

No obstante, una vez sentada en el sillón rojo y ya en diálogo con Gran Hermano, hizo un inesperado reclamo. “Espero que no salga en vivo porque me da vergüenza”, arrancó. Y continuó: “No llegó nada para Nacho por el Día del Amor, soy la última romántica, soy Lea Mattioli. Le quería hacer un regalo…¿Le voy a dar algo o no? Quiero saber eso. Es un montón que esté planteando esto”.

Su pedido dejó a más de uno con la boca abierta, incluyendo a los analistas, quienes estaban en pleno debate en el estudio de Telefe. “Yo no puedo creer que la Tora se exponga ante la casa entrando al confesionario para pedir algo para el Día de los Enamorados”, exclamó Santiago del Moro.

Los usuarios de las redes sociales no se quedaron atrás y, en las horas siguientes, Twitter se vio invadido por críticas y memes sobre la extraña decisión de Villar.

