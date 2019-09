Buenos Aires fue elegida entre las ciudades más lindas del mundo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 17:11

A los porteños no les caben dudas. Pero que otros lo digan, duplica el orgullo de vivir en Buenos Aires, una de las ciudades más lindas del mundo: así lo consideraron los expertos provenientes de los cinco continentes para armar un ranking que fue publicado por la agencia canadiense Flight Network con las 50 localidades más atractivas del planeta.

Fueron más de mil blogueros y trotamundos los que votaron para configurar la lista, "Most Beautiful Cities in The World", que está encabezada por París: Buenos Aires ocupa el puesto número 20 y es la segunda ciudad latinoamericana en la selección después de Río de Janeiro, que ocupa el lugar número 15. De las grandes metrópolis del orbe obviamente están incluidas Roma, Nueva York, Londres, Barcelona, entre otras.

Algunos representantes de reconocidos medios con importantes departamentos de turismo como The Telegraph, Lonely Planet, BBC News, Forbes, Daily Mail, Cosmopolitan, The Sun, etc. participaron de la constitución de este ranking.

A continuación, el listado con las 20 más lindas.

1. París, Francia

2. Nueva York, Estados Unidos

3. Londres, Inglaterra

4. Venecia, Italia

5. Vancouver, Canadá

6. Barcelona, España

7. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

8. San Francisco, Estados Unidos

9. Sidney, Australia

10. Roma, Italia

11. Singapur

12. Lisboa, Portugal

13. Ámsterdam, Holanda

14. Praga, República Checa

15. Río de Janeiro, Brasil

16. Budapest, Hungría

17. Estambul, Turquía

18. Tokio, Japón

19. Viena, Austria

20. Buenos Aires, Argentina