Necesitaba empleados, le preguntaron por las condiciones y la respuesta generó indignación: “No busco sindicalistas”

Un diálogo informal entre una persona que buscaba empleados y una intermediadora para trabajos de hostelería se viralizó en las redes sociales y generó indignación por la manera en que el primero esquivó responder preguntas sobre las condiciones laborales y tan solo se limitó a responder: “No busco sindicalistas”.

La conversación entre la persona que busca un trabajador y una mujer que, aparentemente, puede conocer gente interesada en cubrir ese puesto se dio en WhatsApp entre dos personas que no fueron identificadas, aunque el contexto lleva a entender que todo sucedió en España.

La conversación de un hombre que busca un empleado fue subida por el tuitero Soy Camarero y generó una gran indignación Twitter / @soy

La captura de ese diálogo fue subida a su cuenta de Twitter por el usuario español @Soy Camarero y, rápidamente, se volvió un fenómeno viral y una fuente de comentarios de todo tipo, pero casi todos despreciando la actitud del empleador.

En la conversación, una persona le pregunta a otra de nombre Jennifer: “¿Sabés de gente para trabajar en sala?”. “Hola, ¿Con qué condiciones?”, interroga, con lógica, la mujer. Pero la respuesta que recibe no es directa: “Eso lo hablamos en la entrevista, pero gente buena. Que quiera ‘currar’”.

Muchos interpretaron las palabras que dijo el hombre que buscaba un empleado como una expresión que ocultaba malas condiciones laborales Twitter / @WallyMac

La respuesta de Jennifer, entonces, fue: “Ya. Claro. Pero no te puedo enviar gente buena si no me dices las condiciones”. Lo que replicó el empleador ante ese comentario fue: “No busco sindicalistas. Busco gente que quiera currar. Pagando bien”.

Ante estas expresiones, la respuesta final de Jennifer fue concisa y concluyente: “Jajajaja. Pues lo siento. Sólo envío a gente a la que se le respeten las condiciones laborales”.

Además de la captura del diálogo, Soy Camarero, que trabaja en el rubro gastronómico y manifiesta en las redes las condiciones difíciles en las que trabajan muchas personas en bares, restaurantes y hostelería, escribió en su posteo: “Preguntas por las condiciones laborales de un puesto de trabajo = sindicalista”.

La mayoría de los tuits fueron críticos de la actitud del empleador Twitter / @pollitoaristeia

En ese mismo sentido de protestar por la actitud poco amable del empleador para con el futuro empleado, fueron muchos los comentarios que los usuarios realizaron en las respuestas del tuit. “‘Yo lo que quiero es gente con huevos para trabajar’, ‘Gente con ganas de trabajar’, ‘Lo hablamos en la entrevista’, son todos sinónimo de: ‘Te voy a explotar hasta que llores sangre y no quiero ni una queja’”, escribió un usuario.

Otro tuitero también se encargó de “traducir” las palabras del empleador: “’Gente buena’: que diga que sí a todo; ‘Pagando bien’: si no te aseguro te puedo pagar cinco euros la hora’; ‘Dispuesto a currar’: Dispuestos a echar más horas que un reloj”.

“Si las condiciones laborales se ajustan a la legalidad no tendría por qué tener reparos en decir cuáles son. Si no las quiere decir suena a que no se ajustan mucho a derecho”, resumió un tercer tuitero.

Una crítica razonable a la actitud del empleador que no quiso contestar cuáles eran las condiciones del empleo que estaba ofreciendo Twitter / @Arima

Y tampoco faltaron los que aplaudieron y elogiaron la actitud de Jennifer y sus respuestas, que fueron claras y contundentes. Incluso, pasado de entusiasmo uno de los tuiteros llegó a proponer: “¡Jennifer para ministra de Trabajo ya!”

