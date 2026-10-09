Buscan voluntarios para vivir gratis en Trevelin a cambio de trabajar en una granja, cuidar un niño y alojarse en una casa de tierra

El pueblo chubutense de Trevelin ofrece un paisaje de lagos, montañas y ríos donde la naturaleza marca el ritmo de la vida cotidiana. En ese escenario patagónico funciona una chacra orgánica con más de diez años de trayectoria, un espacio autosustentable enfocado en la producción propia de alimentos y vegetales ecológicos, una oportunidad ideal para personas interesadas en la permacultura, la bioconstrucción y la vida sustentable.

La infraestructura del lugar se adapta a las estaciones del año: ofrece refugio cómodo durante los meses más fríos y habilita áreas de camping y espacios al aire libre para el verano (Foto: www.workaway.info)

El corazón de este centro de permacultura es una casa principal construida con técnicas ancestrales de bioconstrucción a base de cob (barro) y fardos de paja. La infraestructura del lugar se adapta a las estaciones del año: ofrece refugio cómodo durante los meses más fríos y habilita áreas de camping y espacios al aire libre para el verano, complementados por un sistema ecológico de baños secos y duchas solares.

Las actividades principales

Labores agrícolas en la huerta orgánica y plantación de árboles frutales.

Tareas de bioconstrucción para la ampliación de la vivienda principal y nuevos espacios comunitarios.

Cuidado ocasional de un niño de ocho años. Requisito de afinidad con la infancia y predisposición para compartir tiempo de juego.

Participación voluntaria en ceremonias tradicionales mensuales de temazcal.

Jornadas de trabajo físico intenso y constante aprendizaje práctico.

El trabajo voluntario implica colaborar en las tareas que se realizan en el centro (Foto: www.workaway.info)

Requisitos para los postulantes

Estadía mínima obligatoria de dos a tres semanas para una convivencia profunda.

Alto nivel de compromiso, responsabilidad y buena disposición para el esfuerzo físico.

Actitud flexible y sociable en un ambiente familiar y comunitario.

Estricta política ambiental de residuo cero. Prohibición total de plásticos descartables, latas, envases contaminantes y cigarrillos en el predio.

Previsión de abrigo adecuado por la amplitud térmica típica de la región patagónica.

Trevelin se encuentra en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, Patagonia Argentina (Foto: https://www.workaway.info)

Cómo llegar al destino

Aeropuerto de Esquel como terminal aérea más cercana, con conexiones diarias desde Buenos Aires. Opción alternativa de vuelo hasta San Carlos de Bariloche y posterior viaje en ómnibus de larga distancia hasta Esquel. Servicio regular de colectivos locales para el tramo final hacia Trevelin y acceso posterior al centro de permacultura mediante caminata o transporte privado.

Una propuesta única de intercambio en la Patagonia andina; alojamiento y comida sin costo para personas interesadas en la permacultura, la bioconstrucción y la vida sustentable (Foto: https://www.workaway.info)

Proceso de selección

Toda la información detallada sobre la propuesta, los requisitos de convivencia y el acceso al formulario de postulación se encuentra disponible en la página de Workaway

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA