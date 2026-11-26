Efemérides del 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
La jornada incluye el cumpleaños del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
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El 26 de noviembre reúne distintos eventos que pasaron un día como hoy en que cumple 95 años el activista por los Derechos Humanos y ganador del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Este activista, profesor, pintor y escultor nació el 26 de noviembre de 1931 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la década del 70 fue el líder del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en América Latina, una organización social de base cristiana y ecuménica con la que denunció los crímenes de gobiernos no democráticos en países como la Argentina, Ecuador y Brasil, tres naciones en las que fue detenido en la época en la que casi todos los países del continente tenían gobiernos de facto. Incluso, el activista fue torturado por la dictadura del denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Por su militancia le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1980.
Efemérides del 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1857 – Nace el semiólogo y lingüista suizo Ferdinand de Saussure.
- 1931 – Nace el activista y pintor argentino Adolfo Pérez Esquivel. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1980.
- 1939 – Nace la cantante y actriz estadounidense Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner.
- 1942 – En Nueva York, Estados Unidos, se estrena Casablanca, film protagonizado por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart.
- 1944 – Nace el escritor, dibujante y humorista argentino Roberto Fontanarrosa.
- 1945 – Nace el actor estadounidense Daniel Davis, quien interpretó al mayordomo Niles en la serie La Niñera.
- 1946 – Nace el músico británico John McVie, miembro de la banda Fleetwood Mac.
- 1964 – Nace la actriz argentina Inés Estévez.
- 1964 – Muere el cantante uruguayo Julio Sosa, conocido como “el Varón del Tango”.
- 1965 – Nace el músico argentino Javier Malosetti.
- 1991 – El cantante puertorriqueño Ricky Martin publica su primer álbum de estudio, de nombre homónimo.
- 1993 – Nace el músico chileno-argentino Benito Cerati.
- 2014 – Muere el exfutbolista y director técnico argentino Ángel Tulio Zof.
- 2018 – Muere el cineasta italiano Bernardo Bertolucci.
- 2025- Un incendio en el complejo residencial Wang Fu Court, de Hong Kong deja 151 muertos.
- 2025 - Hay un golpe de Estado en Guinea-Bisáu, donde el gobierno de Umaro Sissoco Embaló es derrocado. El general Horta Inta-A Na Man es proclamado presidente interino del país.
- Se celebra el Día Mundial del Olivo.
- Se celebra el Día del Químico en la Argentina.
- Se celebra el Día Nacional del Humorista en la Argentina.
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