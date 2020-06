Cactus y suculentas. 100 preguntas y respuestas para fanáticos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 00:00

Si te compraste una suculenta o te regalaron un cactus, es posible que te hayas enamorado de estas especies y ahora seas parte del gran mundo de fanáticos, que por cierto no para de crecer y demostró no ser parte de una moda pasajera. La sucumanía tiene una explicación: son plantas gratificantes, nobles, resisten a olvidos, errores de principiantes y a la vida apurada de las ciudades que nos impide una mayor dedicación jardinera. Si fuiste un paso más allá y te adentraste en el universo de su propagación, habrás notado además que se multiplican muy fácilmente. Es un mundo fascinante de géneros, especies, cultivares e híbridos que no deja de sorprender y por el que vale la pena dejarse cautivar. Por eso, y pensando en avezados coleccionistas o primerizos, Revista Jardín lanza esta semana Cactus y suculentas, 100 preguntas y respuestas , una edición especial que vas a encontrar en kioscos de diarios y revistas de todo el país. Y si sos suscriptor de Jardín, los vas a recibir en tu casa.

Cactus y suculentas, 100 preguntas y respuestas, incluye un amplio despliegue fotográfico para que reconozcas cada especie. Fuente: Jardín

Se trata de una revista con formato de libro, en el que, a través de 98 páginas sin publicidades y repletas de fotos, te brindamos toda la información que necesitás, presentada de manera sencilla por nuestra experta en el tema, Ingrid Sieburger , para que aprendas o sigas sumando conocimientos sobre estas especies.

La edición, organizada en ocho capítulos, incluye desde datos esenciales hasta detalles más específicos para su cuidado y mantenimiento. Así, por ejemplo, en el capítulo Conceptos básicos, te enseñamos a reconocer este grupo de plantas, sus características básicas, el lugar de origen y las particularidades de cada género. En los de Cultivo y Mantenimiento , respondemos a preguntas como "¿Todas toleran el sol fuerte?", "¿Cuáles son las más resistentes al frío?" o "¿Cómo debo regarlas?". También, qué herramientas necesitás para trabajar con ellas o cuándo podarlas.

En la edición Cactus y suculentas, 100 preguntas y respuestas, vas a encontrar datos sobre los cuidados y el mantenimiento de estas plantas, pero también inspiración para usarlas en el diseño de espacios exteriores. Fuente: Jardín

Las páginas dedicadas a Propagación contienen los métodos y el paso a paso para ver crecer tu colección y las dedicadas a Sanidad , los detalles de las plagas y enfermedades que pueden afectarlas y las técnicas para mantenerlas sanas.

Esta edición especial incluye el capítulo Otros usos , donde vas a aprender sobre su utilización en medicina, cosmética y gastronomía , y Principales géneros de suculentas , para que sepas diferenciar las particularidades de los géneros más fáciles de cultivar.

Los cactus y las suculentas son plantas nobles, que resisten a olvidos y errores. Fuente: Jardín

Para los amantes del paisajismo y la decoración en exteriores, la edición cierra con Diseño de jardine s, un apartado altamente estético, donde distintos paisajistas muestran sus proyectos y el trabajo realizado con estas plantas -muchas de ellas esculturales- en diversos espacios, desde un jardín salteño, un balcón urbano, un patio seco hasta una terraza en una casa de veraneo de la costa bonaerense, en el que, sin dudas, vas a encontrar inspiración para darle a tus plantas el lugar que ellas merecen.

¿Dónde podés conseguirlo? En kioscos de diarios y revistas de todo el país, a $ 300 (el recargo por envío al interior cuesta $22).

La edición está disponible desde esta semana en kioscos de diarios y revistas de todo el país. Fuente: Jardín