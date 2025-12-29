Escapada de verano: tres playas en las que te podés meter al agua y ubicadas a una hora de Buenos Aires

Esta semana, gran parte de la Argentina espera la primera ola de calor del verano, prevista para los últimos días del 2025 y el inicio de enero. Si sos de aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires y todavía no tienen vacaciones, podés hacer una escapada a alguna de las tres opciones de playas ribereñas a una hora en transporte público del Área Metropolitana.

Con solo tomar el tren Mitre ramal Tigre desde la Estación de Retiro, llegarás a la ciudad de Tigre, bañada por las aguas del Delta del Paraná, que cuenta con cientos de islas frente a su costa y que en algunas de ellas se hallan “recreos” ideales para descansar, con opciones de juegos, piletas, salidas náuticas y playas artificiales que desembocan en los arroyos y ríos internos. Descubrí cómo llegar a ellos y cuánto cuestan cada paseo.

Disfrutá este verano de las playas del Delta del Tigre a una hora de distancia de CABA y muy económicas (Fuente: Instagram/@isla.caribeta)

Tres playas a una hora de la Ciudad para escapar del calor

El Galeón de Oro

Para arribar a este complejo es necesario bajarse en la estación de trenes de Tigre (si es que te dirigís en trasporte público). Si llegás mediante auto, directamente andá a la Estación Fluvial, en la desembocadura del Río Luján. Allí comprá el boleto de la lancha colectivo que te permitirá llegar a El Galeón de Oro, en Bartolomé Mitre 375. Este se encuentra sobre el río Sarmiento, famoso por poseer la réplica de la casa del expresidente.

El traslado demora 15 minutos y el costo puede variar según el método que se elija, pero puede iniciar entre los $6000 ida y vuelta para una persona desde las 10 am y cada una hora.

Qué ofrece

El Galeón de Oro cuenta con una extensa playa de arena dorada frente al río Sarmiento. Además, posee juegos para niños, canchas de fútbol y vóley, parrillas y alquiler de kayaks.

Vista aérea de la playa de El Galeón de Oro (Fuente: Instagram/@elgaleondeoro)

Tiene un sendero natural rodeado de plantas y para quienes quieran extender su estadía pueden alojarse en las cabañas o dormis (también hay espacio para camping).

El Galeón de Oro

Días, horarios y costo

El recreo abre sus puertas a las 10 am y cierra a las 18 pm los días viernes, sábados, domingos y lunes. Tiene un costo de ingreso de $11.000 por persona que habilita a la utilización de las instalaciones comunes.

Playa escondida: Isla Caribeta

Este paraíso conocido por pocos está dentro del Delta, lejos de la mirada masiva de los turistas. Está en Arroyo caraguatá 258. Para llegar es necesario comprar el boleto en la Estación Fluvial de Tigre. El precio de la lancha colectivo inter isleña es de $6000 ida y vuelta.

Qué ofrece

Este recreo es ideal para pasar el día. Para el visitante tiene: jacuzzi, buffet, canchas de vóley, fútbol, tejo y pileta, metegol, hamacas paraguayas y mesa de pool. Además, cuenta con un sector específico para pescar.

Isla Caribeta

Quienes quieren un contacto directo con la naturaleza pueden disfrutar de la playa pequeña en una de sus orillas y alquilar un kayak para pasear por las aguas tranquilas que rodean a la isla.

Días, horarios y costo

El pase a Isla Caribeta tiene un precio de $30.000 por persona y abre de 10 am a 18 pm viernes, sábados, domingos y feriados. Para reducir el costo de la estadía, te dejan ingresar con una heladerita y tu propia comida.

Recreo El Alcazar

El predio se encuentra a tan solo 15 minutos de la Estación Fluvial de Tigre, donde es necesario comprar el boleto de traslado por $6000. Está sobre el río Sarmiento y ofrece unas vistas únicas de la zona.

Qué ofrece

El Alcazar cuenta con una amplia playa con arena dorada y límites de seguridad para los chicos. Además, tiene cinco hectáreas de parque, 100 parrillas, proveeduría, buffet, canchas de fútbol, voley y tenis, vestuarios y un restaurante con capacidad para 250 personas.

El Alcazar

Días, horarios y costo

El costo del ingreso a El Alcazar es de $20.000 por persona y una tarifa preferencial para menores de 3 a 5 años de $8.500. Podés visitar el complejo los fines de semana y es necesario hacer una reserva previa poniéndose en contacto con la dirección de correo o el WhatsApp que se proporciona en la web.

La playa de arena dorada de El Alcazar (Fuente: Instagram/@recreoelalcazar)

Tips para tener en cuenta

Recordá que estos tres balnearios están habilitados por el municipio de Tigre, por lo que existe un permiso para poder bañarse en las aguas de sus afluentes, a excepción de las islas con playas frente a la ciudad.