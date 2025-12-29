Los 5 perfumes de hombre favoritos de las mujeres en 2025, según la última actualización de Fragrantica
Una encuesta del sitio especializado reveló las mejores fragancias utilizadas por los hombres
Se acerca el Año Nuevo 2026 y llega el momento de repasar las fragancias que acompañaron el año. Fragrantica, sitio especializado en perfumes, realizó una encuesta para que las mujeres eligieran el mejor aroma masculino. El listado incluye marcas como Dior y Chanel.
Los perfumes de hombre más votados por las mujeres en 2025
El mejor perfume para hombres se conocerá el 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, las fragancias más elegidas hasta el momento por las mujeres en Fragrantica son:
Sauvage Elixir de Dior (2021)
Este perfume crea una estela potente, distinguida y cautivadora al usarlo. Las notas de salida son nuez moscada, canela, cardamomo y toronja; la nota de corazón es lavanda; y las notas de fondo son regaliz, sándalo, ámbar, pachulí y vetiver de Haití, según consignó el sitio web de Dior.
La fragancia evoca aromas naturales dadas las materias primas elegidas con condiciones particulares. Su costo estándar es de US$200-230.
Dior Homme Parfum de Dior (2014)
Dior Homme Parfum de Dior se centra en la nota dual de lirio. Connota una masculinidad moderna, equilibrada entre fuerza y ternura a través de estas notas:
- Las notas de salida: iris de la Toscana y naranja italiana.
- Las Notas de corazón: cuero y rosa.
- Las Notas de Fondo: sándalo, almizcle ambreta, madera de oud y cedro.
La persona detrás de esta fragancia es François Demachy, quien fue nariz principal de Christian Dior en 2006. El perfume vale US$189 en Estados Unidos.
Acqua di Giò de Armani (1996)
Acqua di Gio de Giorgio Armani es una fragancia de la familia olfativa Aromática Acuática para Hombres. Fue creada por Alberto Morillas, Annick Menardo y Christian Dussoulier, y tiene la esencia del Mediterráneo debido a sus notas marinas y de bergamota.
El corazón tiene una mezcla de jazmín, madera de cedro y romero, que representa el paisaje mediterráneo. Las notas de fondo parten de los almizcles blancos y pachulí. Su valor ronda los US$130.
Bleu de Chanel (2010)
Este perfume evoca a un hombre que “rechaza lo establecido y la uniformidad de un destino ya escrito”, según consignó la descripción presentada por la compañía.
Las notas de salida son toronja, limón, menta y pimienta rosa; las notas de corazón son jengibre, nuez moscada, jazmín e Iso E Super; las notas de fondo son incienso, vetiver, cedro, sándalo, pachulí, ládano y almizcle blanco. Tiene un costo estándar de US$190-200.
Le Beau de Jean Paul Gaultier (2019)
Le Beau de Jean Paul Gaultier connota al hombre “natural y seductor” con sus notas de bergamota, madera de coco y haba tonka. Su frasco, entretanto, simboliza masculinidad.
“En un jardín del Edén cuando menos secreto, Le Beau hace una aparición extraordinaria. Con un cuerpo escultural y una hoja de parra dorada como único adorno, el ritmo ya está marcado. Bajo este detalle de alta costura, descubrimos a un hombre al natural, enamorado de la seducción y la libertad, en su estado más simple”, describe el sitio web de Jean Paul Gaultier.
Le Beau fue creada por Quentin Bisch y Sonia Constant y cuesta entre los US$125 y US$132.
