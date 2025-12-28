La máquina de gimnasio que hizo perder 14 kilos a Ed Sheeran con una sencilla rutina

Ed Sheeran está en la mejor forma de su vida a los 34 años y asegura que no fue gracias a la caminadora ni a la barra de dominadas, sino a una máquina de gimnasio que muchos pasan por alto: el Pilates reformer, pieza clave en la pérdida de 14 kilos y en su nueva relación con el ejercicio.

Durante buena parte de sus veintes, el cantante arrastró una mala relación con su cuerpo: se veía al espejo y sentía rechazo, donde combinaba giras extenuantes con desveladas, alcohol y cigarrillos. Esa dinámica terminó cuando se convirtió en padre y entendió que necesitaba un estilo de vida que le permitiera estar presente para su hija.

El gran giro llegó al preguntarse algo muy simple: “¿Quiero poder cargar a mi hija sin que me duela la espalda?”. A partir de ahí, empezó a ordenar hábitos, reducir el alcohol y tomarse en serio el entrenamiento físico, no solo por estética, sino para aguantar el ritmo de los conciertos y la paternidad.

El Pilates reformer es el secreto de Ed Sheeran para mejorar su estado físico Shutterstock

En esa transición descubrió el reformer, una máquina de Pilates que trabaja fuerza, estabilidad y flexibilidad mediante muelles y plataformas móviles. Lo que para muchos es un equipo “suave” o de rehabilitación, para Sheeran se convirtió en un reto brutal que activa todo el cuerpo y protege las articulaciones.

Hoy su rutina combina pesas, running y sesiones de Pilates reformer, incluso en plena gira. El músico cuenta que, aunque llegue cansado del escenario, se obliga a cumplir con el entrenamiento porque sabe que es la única forma de mantenerse fuerte y con energía noche tras noche.

El cambio no fue solo en el gimnasio: también modificó cómo come y cómo se recupera. “Después del show de anoche, lo último que querría hacer hoy es press de banca y peso muerto, así que esta es una buena forma de esforzarme y sentir como que estoy progresando, pero con estiramientos incluidos”, afirma el cantante británico.

Esa nueva disciplina se nota en el escenario. Durante sus shows, Sheeran pasa más de dos horas entre que canta y se mueve sin parar sobre una pasarela circular que rodea al público, pero el esfuerzo apenas se refleja en su voz gracias a la resistencia que ganó con el reformer y el resto de su plan de entrenamiento.

Ed Sheeran decidió cambiar sus hábitos para poder ser un mejor padre de familia

El británico admite que se inspiró también en figuras del deporte y colegas como Stormzy, cuyo nivel de preparación física le hizo entender que estar en la cima exige cuidar el cuerpo como un atleta profesional. De hecho, se siente muy identificado con entrenadores y deportistas que viven de rendir al máximo bajo presión.

Su transformación física, más que una simple anécdota de “famoso fit”, es un recordatorio de que la constancia en una herramienta subestimada (como el Pilates reformer) que puede cambiar por completo la salud, la autoestima y la manera de enfrentar el trabajo y la familia. Sheeran lo resume con su propio ejemplo: cuidar el cuerpo es, también, una forma de ser mejor padre y mejor artista.

Por Jaider Felipe Vargas Morales