Cada cuánto hay que lavarse el pelo, según la recomendación de los especialistas

El cuidado capilar representa un proceso complejo que trasciende la simple higiene estética, ya que implica la salud integral del cuero cabelludo. Cada pelo posee una estructura compuesta por un folículo y un tallo con tres capas: médula, corteza y cutícula. Debido a esta constitución, los especialistas enfatizan que las rutinas deben adaptarse a las necesidades específicas de cada individuo. La pregunta sobre la frecuencia ideal del lavado genera interrogantes constantes en la población, dado que algunas personas optan por limpiezas diarias mientras otras prefieren distanciar los procesos a una vez por semana.

El peluquero español Moncho Moreno señaló al medio Mujer hoy: “La suciedad en el cuero cabelludo genera radicales libres que pueden alterar el crecimiento de la fibra capilar y alterar la microbiota”. Esta acumulación de residuos, grasa o caspa puede ocasionar problemas severos como la paralización del crecimiento folicular. Por su parte, la farmacéutica Rocío Escalante explicó al respecto: “No pasa nada por lavarlo a diario si se usan productos de cuidado frecuente y adecuados al tipo de cabello. La frecuencia del lavado depende, sobre todo, del tipo de cabello y del cuero cabelludo”.

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El diagnóstico resulta sencillo: el mejor momento para lavar el pelo es cuando el usuario nota suciedad, pesadez, grasa, picazón o acumulación de residuos. Si el cuero cabelludo es graso, el lavado diario resulta beneficioso, ya que la acumulación de sebo resulta perjudicial. No obstante, en cueros cabelludos secos o sensibles, conviene espaciar las aplicaciones para evitar daños en la capa lipídica. Es fundamental seleccionar champús adecuados, pues productos muy irritantes usados con alta frecuencia afectan la barrera natural del cabello.

Lynne Goldberg, dermatóloga y directora de la clínica para el cabello de Boston Medical Center, aseguró al portal All things hair que el lavado excesivo también acarrea riesgos. Según Goldberg, lavar el pelo más de una vez al día elimina aceites naturales esenciales para la salud capilar. Ante esta falta, el organismo intenta compensar la carencia mediante una sobreproducción de grasa que deriva en resequedad en las puntas, quiebre y caída del pelo. Factores como la actividad física diaria influyen directamente en la rapidez con la que el cabello se ensucia.

Asimismo, el tipo de textura influye en la rutina. Los expertos recomiendan lavar menos seguido el pelo enrulado, debido a que el sebo cumple un rol protector y humectante necesario para la hebra. Sobre las preocupaciones habituales vinculadas a la pérdida de cabello, el doctor Eduardo López Bran, director de la clínica Imema de Madrid, aclaró que la frecuencia de lavado no acelera este proceso. “Nos equivocamos cuando pensamos que debemos lavarnos el cabello una vez a la semana para retrasar su caída”, afirmó López Bran. En realidad, el cabello que debe caerse durante el día se acumula si no se lava el cuero cabelludo, lo que genera la falsa impresión de mayor pérdida. El lavado regular ayuda a normalizar esta caída cotidiana.

Para completar la higiene, la incorporación de cremas hidratantes, acondicionadores y mascarillas resulta clave. Los acondicionadores permiten desenredar el pelo, especialmente en cabellos finos o rizados. Las mascarillas, por su parte, aportan nutrición necesaria al dejarse actuar entre dos y cinco minutos una o dos veces por semana, lo cual resulta ideal para melenas teñidas, secas o frágiles. Mantener esta rutina integral, junto con un cepillado adecuado, asegura el bienestar de la fibra capilar y del folículo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.