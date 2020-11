Cajas en casa: siete ideas para regalar o regalarse

El formato giftbox va ganando terreno y las propuestas son cada vez más creativas. Emprendimientos de la mano de Club.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 22:16

La cuarentena va llegando a su fin, pero hay hábitos que llegaron para quedarse. La evolución del e-commerce y la gran variedad de alternativas para agasajar a alguien a la distancia introdujeron una forma nueva de regalar. Ahora es de esperar que en fechas especiales llegue algún paquete sorpresa a casa. Hay todo tipo de cajas para celebrar: con comida, por supuesto, pero también con productos de cosmética, belleza, bazar y todo tipo de delicatessen gourmet. Hoy es más fácil que nunca regalar una caja con fotos, un desayuno sorpresa o una giftbox con una curaduría exquisita de objetos para la casa. Aquí, algunas propuestas para aprovechar de la mano de Club LA NACION.

Bouqueterie

Las cajas de Bouqueterie son perfectas para quienes disfrutan de mimarse en casa

Sitio: www.bouqueterie.com

www.bouqueterie.com Beneficio: 25% de lunes a sábado

25% de lunes a sábado Box recomendada: Giftbox Parfumée

Es la primera marca de lujo argentina de cosmética y cuidado personal. Entre sus productos -elaborados con ingredientes activos y de alta calidad-, se destacan fragancias (para el cuerpo y para el hogar), jabones líquidos y de tocador, sales de baño, emulsiones para el cuerpo y una línea de cuidado del rostro con agua micelar, gommage purificante y emulsión protectora. Dentro de las opciones para regalar, se destacan dos kits de productos en sus respectivas cajas: Giftbox Parfumée (un aromatizante, dos jabones de tocador perfumados y dos jabones líquidos perfumados) y Giftset Printemps (un aromatizante, un jabón líquido perfumado y tres jabones de tocador perfumados), cuyas fragancias se pueden elegir de las líneas Arándano & Violetas, Oliva & Rosas, Almendra & Orquídeas y Miel & Loto.

Rabbit Boxes

La curaduría de Rabbit Boxes es tan amplia como cuidada

Sitio: www.therabbitboxes.com

www.therabbitboxes.com Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días Box recomendada: Fuego Perfecto

Acá se dedican especialmente al armado de cajas para generar momentos de felicidad. Con una curaduría que se luce hasta en los pequeños detalles, todas están pensadas para el disfrute y la celebración. Así, hay una giftbox para cada ocasión. Solo por nombrar algunas, Fuego Perfecto es ideal para los amantes del asado (incluye dos sets de cuchillo y tenedor de quebracho colorado y alpaca, un vino Pulenta, dos platos de madera, dos repasadores, dos vasos de acrílico y un bolso), Gin To Go tiene todo lo necesario para hacer los mejores gin tonics en casa (caja de especias, gin Hendrick's, cuchara coctelera y aguas tónicas), Beach Please nos transporta directamente a la playa (trae un bolso, una pashmina, una visera y una vela), Stay Fresh es tan elegante como coqueta (con una bandeja, una pulsera, una vela Moonlight, una pashmina de lino, una jarrita de noche con vaso, un collar y una luffa) y Shanghai Tea es perfecta para la hora del té (viene una tetera con dos tazas y cucharas, un camino de gasa y una bandeja de alga marina).

Sorpresas Ricas

Para los golosos, Sorpresas Ricas ofrece desayunos para fechas especiales enviados directamente a casa

Sitio: www.sorpresasricas.com.ar

www.sorpresasricas.com.ar Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días Box recomendada: Desayuno Súper Especial x 2

¿Qué mejor manera de sorprender a alguien en su día que con un desayuno? En Sorpresas Ricas se especializan en enviarlos a domicilio. El Desayuno Súper Especial x 2 trae una bandeja de madera con blonda blanca, vajilla de porcelana de Línea Tsuji (dos tazas con platos y lechera en blanco con filete de oro), cucharas de acero inoxidable, infusiones (café, té clásico, té de frutas y té verde) con azúcar y edulcorante, medialunas de manteca, alfajores de maicena y de chocolate, cuadrado marmolado, brownie, muffins de miel y de vainilla, masas secas surtidas o merenguitos rellenos, torta de chocolate con dulce de leche, caramelos finos y baguetera con bombones Rapanui. Hay muchas opciones más en su tienda online, que incluyen desayunos infantiles, brindis para las fiestas, tablas de picadas y Box Momentos para distintas ocasiones.

Focu

Para darle tangibilidad a esas fotos que vivimos sacando digitalmente, Focu propone impresiones en los más diversos formatos

Sitio: www.focu.photo

www.focu.photo Beneficio: 20% en la compra online todos los días

20% en la compra online todos los días Box recomendada: FotoBox Lata + 30 fotos

¡Larga vida a las fotos impresas! Regalar fotos siempre fue y sigue siendo una lindísima manera de inmortalizar momentos. En Focu ofrecen diversas opciones para hacerlo: cuadros, fotolibros, imanes, rompecabezas, tazas y todo tipo de kits para exhibir las fotos en papel (washi tapes, tiras retro, sogas con broches, cuadernos, portarretratos, pizarras, paneles metálicos). Para regalar, es ideal la FotoBox, una simpática lata diseñada especialmente para guardar fotos sueltas. Vienen con distintos motivos y en su tienda online se puede elegir el diseño y la cantidad de fotos que traen dentro (todas en papel fotográfico Kodak). Las latas son de 17 x 17 cm, pensadas para almacenar fotos "pola" de 10 x 10 cm. Encargar una es facilísimo: se compra en la tienda, se mandan las fotos por mail o WhatsApp y se entregan en 24 horas hábiles.

Tostado Café Club

El Brunch Box de Tostado viene con el tostado de la casa, huevo revuelto, yogur, vaso de frutas y bebida

Sitio: www.tostadocafeclub.com

www.tostadocafeclub.com Beneficio: 20% en take away todos los días

20% en take away todos los días Box recomendada: Box Natural

Acá tienen muchas opciones para regalar (o autorregalarse) cosas ricas. El Box Natural trae Avocado Toast (pan de masa madre integral, palta, huevos revueltos y mix de brotes) o Suculento Huevo Revuelto Clásico (huevos pastoriles cremosos y pan de masa madre artesanal), Yogur Super Power (yogur natural, frutos rojos, banana, miel y granola dulce casera), vaso de frutas de estación, budín de limón y amapolas o Alfajor Sablée XL (de almendras con dulce de leche), infusión a elección, velita y tarjeta en blanco. El Box Porteño viene con tostadas de pan de masa madre artesanal con dos dips, Yogur Super Power, budín de estación o croissant relleno de jamón y queso, vaso de frutas, infusión, velita y tarjeta. El Box Goloso trae croissant relleno con Nutella, Alfajor Sablée, tostadas de pan de masa madre, tableta de chocolate, infusión, velita y tarjeta. Y el Brunch Box trae Tostado de la Casa, Suculento Huevo Revuelto, Yogur Club, vaso de frutas y bebida.

Carta Corta

Las cajas de Carta Corta son un festín de sabores de primera calidad

Sitio: www.cartacorta.com.ar

www.cartacorta.com.ar Beneficio: 15% los miércoles para socios BLACK y Premium

15% los miércoles para socios BLACK y Premium Box recomendada: Crianza I

Se dedican a la cocina de autor y al delivery de experiencias. El Gift Box Crianza I celebra el valor del tiempo dedicado al cuidado: trae cochinillo pampeano alimentado a puro maíz (o chivito puntano alimentado a pastura natural, en el caso de Crianza II, y salmón rosado del Pacífico originario en Crianza III), pan de masa madre de 29 meses de crianza y 12 horas de levado en frío y vino Luigi Bosca Gala I (con crianza de 14 meses en roble francés). El Gift Box Nobleza, por su parte, ensalza la calidad desde la concepción, con cortes de carne de novillos chicos (de no más de 125 kg), baguettes de harina integral orgánica y vino Luigi Bosca Malbec DOC (con crianza de 14 meses en roble francés y un año de estiba en botella), en tanto que Crianza honra el valor de las recetas de familia, con agnolottis de carne y de salmón, mejillones, baguettes de harina integral orgánica y vino Luigi Bosca De Sangre. Luego están los Box Experiencia (una caja con todo lo necesario para tener un exclusivo restaurante a puertas cerradas en casa), After (cocidos, crudos, quesos, pesca, dips y bakery maridados con cerveza) y Breakfast (un desayuno completo).

Beer Coffee

Las delibox de Beer Coffee proponen maridar la mejor cerveza artesanal con exclusiva delicatessen

Sitio: www.beercoffee.com.ar

www.beercoffee.com.ar Beneficio: 10% en la compra online todos los días

10% en la compra online todos los días Box recomendada: Deli Box Gourmet

Además de la gran variedad de cervezas artesanales nacionales e importadas y vinos argentinos, en la tienda online hay delicatessen gourmet como patés, escabeches, aceites, mostazas, sales, especias, quesos y fiambres. Todo se puede combinar a piacere dentro de una Deli Box para un regalo súper personalizado, o bien elegir algunas de las propuestas ya armadas: Gourmet (hongos ahumados o al natural y pasta de berenjena Valleverde, aceite Zuccardi, especias Brennan, salsa barbacoa y sal rosa Ricco), Sweet Experience (vino Malamado, cervezas Ortuzar y Baum, miel Beepure, dulce de leche Chimbote y mermelada Don Meliton), Degustación (cervezas Cachalote, picada de quesos y fiambres al vacío, maní King, frutos secos, dip Valleverde y escabeche Asta Negra), Beer & Wine (cervezas Beer Bear y vinos Malamado y Gran Alambrado) y Beer Experience (cervezas Duff, Baum, Boris y Blest, mostaza Brennan, dip Valleverde, maní King y pasta de ajo Príncipe Luján) son algunas opciones muy tentadoras. Todas vienen en su caja, con presentación en bolsa de tela y tarjeta de regalo.

Para ser parte de Club LA NACION y vivir más experiencias como éstas, asociate acá .

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información