Apareció una misteriosa criatura en una playa de Reino Unido

Havva Mustafa y su pareja, Yvonne, se encontraban dando un paseo por la playa de Hove, cerca de Brighton, Inglaterra, cuando se tropezaron con una misteriosa criatura que llamó su atención. De acuerdo con la narración que hicieron al periódico local The Argus, este animal estaba bastante lejos del agua, lo que les resultó aún más extraño, pues en un inicio pensaron que era una foca. Sin embargo, al ver las cuatro patas y las pezuñas, les pareció muy extraño, porque nunca habían visto algo así.

“Cuando vimos el cadáver por primera vez, pensamos que era una foca; al acercarnos nos dimos cuenta de que tenía cuatro patas y pezuñas”, dijo Havva.

Este "animal" estaba bastante lejos del agua, lo que les resultó aún más extraño, pues en un inicio pensaron que era una foca

Al revisarlo bien, pensaron que se podría tratar de una oveja, pero su cuerpo era bastante diferente y no entendían cómo había llegado a la playa ni por qué nadie se había dado cuenta.

“Pensamos que era una oveja. Era una visión extraña y confusa; la piel era perlada, sin lana, si es que era una oveja. Nos impactó ver piernas y pies, y la ausencia de cabeza. Nos preguntamos cómo había acabado en la playa”, agregó Havva.

Sin embargo, lo que más les impactó de esta misteriosa criatura fue el brillo que tenía, pues parecía como si fuera un fantasma. “Pero lo más extraño era el brillo perlado que lo cubría todo: como un fantasma, casi iluminado desde dentro”, afirmó.

No es la primera vez que en este tipo de sitios surgen cuerpos extraños

La pareja llegó a la conclusión de que se podría tratar de una oveja, aunque desconocen cómo este animal terminó ahogado en el mar, sin que ningún residente del lugar se diera cuenta.

Por otro lado, el periódico The Sun se contactó con la Fundación para la Vida Silvestre de Sussex para obtener alguna respuesta sobre la aparición de esta criatura, y un portavoz comentó que era “realmente difícil” identificar al animal, debido a que había estado mucho tiempo en el agua.

Además, el encargado también concluyó que probablemente se trataba de una oveja, pues no es la primera vez que en este tipo de sitios surgen cuerpos extraños. Por ejemplo, en septiembre de 2025 apareció un cadáver de 21 metros en la playa de Pembrey, en Gales. En ese entonces, los lugareños se sorprendieron al descubrir el enorme cuerpo que estaba tirado en la arena. Sin embargo, los investigadores confirmaron que se trataba de una ballena aleta, la cual ocupa el segundo lugar en tamaño, después de la ballena azul.

*Por Wendys Pitre Ariza