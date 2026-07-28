Calendario de agosto 2026 para imprimir
Existen diferentes diseños que son adecuados para anotar actividades y destacar fechas importantes del mes
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El comienzo de un nuevo mes encierra la posibilidad, o la necesidad, de contar con un calendario impreso de agosto de 2026, que facilite la organización de las tareas diarias, con horarios o la chance de destacar las fechas más importantes del octavo mes del año.
Si bien el calendario está disponible en computadoras y celulares, contar con la versión física en papel permite tener la información a mano y recordar los eventos más importantes del mes, simplemente con un golpe de vista.
Alternativas para imprimir el calendario de agosto 2026
De acuerdo a las preferencias personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de agosto 2026, con diseños, colores y estéticas para todos los gustos.
Cuándo es el fin de semana largo de agosto 2026
El próximo feriado nacional se ubica el lunes 17 de agosto y corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
De acuerdo a la ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos, esta jornada está incluida en el listado de feriados trasladables, los cuales se pueden cambiar de día para generar un fin de semana largo. Sin embargo, este año la fecha no se modifica y coincide con el día lunes.
De esta manera se conforma un fin de semana extendido, de tres días consecutivos, en los que se incluye el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)