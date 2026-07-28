Calendario de agosto 2026 para imprimir

El comienzo de un nuevo mes encierra la posibilidad, o la necesidad, de contar con un calendario impreso de agosto de 2026, que facilite la organización de las tareas diarias, con horarios o la chance de destacar las fechas más importantes del octavo mes del año.

La opción de papel facilita la organización de las actividades del mes Archivo

Si bien el calendario está disponible en computadoras y celulares, contar con la versión física en papel permite tener la información a mano y recordar los eventos más importantes del mes, simplemente con un golpe de vista.

Alternativas para imprimir el calendario de agosto 2026

De acuerdo a las preferencias personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de agosto 2026, con diseños, colores y estéticas para todos los gustos.

Calendario de agosto 2026 Canva

Una de las opciones para imprimir el calendario de agosto

La versión en papel del calendario de agosto

Todas las fechas de agosto 2026

Una opción para imprimir el calendario de agosto

Cuándo es el fin de semana largo de agosto 2026

El próximo feriado nacional se ubica el lunes 17 de agosto y corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

De acuerdo a la ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos, esta jornada está incluida en el listado de feriados trasladables, los cuales se pueden cambiar de día para generar un fin de semana largo. Sin embargo, este año la fecha no se modifica y coincide con el día lunes.

De esta manera se conforma un fin de semana extendido, de tres días consecutivos, en los que se incluye el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026