Calendario de septiembre 2026 para imprimir en la Argentina

El comienzo de un nuevo mes encierra la posibilidad, o la necesidad, de contar con un calendario impreso de septiembre de 2026, que facilite la organización de las tareas diarias, con horarios o la chance de destacar las fechas más importantes del noveno mes del año.

El calendario en papel recuerda las tareas de manera rápida y fácil Shutterstock

Si bien el calendario está disponible en computadoras y celulares, contar con la versión física en papel permite tener la información a mano y recordar los eventos más importantes del mes, simplemente con un golpe de vista.

Alternativas para imprimir el calendario de septiembre 2026

De acuerdo a las preferencias personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de septiembre 2026, con diseños, colores y estéticas para todos los gustos.

Una opción para imprimir y marcar

Una alternativa para agendar los eventos de septiembre

Todas las fechas para organizarse en septiembre

El calendario en papel permite marcar las actividades y eventos del mes

Un ejemplo para imprimir el calendario mensual

Por qué en septiembre 2026 no hay feriados en la Argentina

En el mes de septiembre no hay feriados ni fines de semana largos en la Argentina. Así lo establece la ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de los asuetos nacionales.

De todos modos, en el noveno mes del año hay algunos asuetos que aplican para el sector educativo. Por un lado está el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre, y el festejo del Día del Estudiante, el 21 de septiembre. Durante esta fecha, las instituciones educativas secundarias y universitarias cierran sus puertas.

De acuerdo al diagrama de días feriados y no laborables que difunde la Jefatura de Gabinete, el próximo feriado coincide con el Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y es el lunes 12 de octubre.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026