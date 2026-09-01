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Calendario de septiembre 2026 para imprimir en la Argentina

Existen diferentes diseños que permiten anotar actividades y destacar fechas importantes del mes

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El calendario impreso de septiembre facilita la organización de tareas
El calendario impreso de septiembre facilita la organización de tareas

El comienzo de un nuevo mes encierra la posibilidad, o la necesidad, de contar con un calendario impreso de septiembre de 2026, que facilite la organización de las tareas diarias, con horarios o la chance de destacar las fechas más importantes del noveno mes del año.

El calendario en papel recuerda las tareas de manera rápida y fácil
El calendario en papel recuerda las tareas de manera rápida y fácilShutterstock

Si bien el calendario está disponible en computadoras y celulares, contar con la versión física en papel permite tener la información a mano y recordar los eventos más importantes del mes, simplemente con un golpe de vista.

Alternativas para imprimir el calendario de septiembre 2026

De acuerdo a las preferencias personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de septiembre 2026, con diseños, colores y estéticas para todos los gustos.

Una opción para imprimir y marcar
Una opción para imprimir y marcar
Una alternativa para agendar los eventos de septiembre
Una alternativa para agendar los eventos de septiembre
Todas las fechas para organizarse en septiembre
Todas las fechas para organizarse en septiembre
El calendario en papel permite marcar las actividades y eventos del mes
El calendario en papel permite marcar las actividades y eventos del mes
Un ejemplo para imprimir el calendario mensual
Un ejemplo para imprimir el calendario mensual

Por qué en septiembre 2026 no hay feriados en la Argentina

En el mes de septiembre no hay feriados ni fines de semana largos en la Argentina. Así lo establece la ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de los asuetos nacionales.

De todos modos, en el noveno mes del año hay algunos asuetos que aplican para el sector educativo. Por un lado está el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre, y el festejo del Día del Estudiante, el 21 de septiembre. Durante esta fecha, las instituciones educativas secundarias y universitarias cierran sus puertas.

De acuerdo al diagrama de días feriados y no laborables que difunde la Jefatura de Gabinete, el próximo feriado coincide con el Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y es el lunes 12 de octubre.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

MesFechaNombre del feriado
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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