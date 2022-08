Carlos Maslatón mostró cuánto gastó en un almuerzo e hizo una contundente reflexión sobre la inflación en el país

Carlos Maslatón utilizó su cuenta de Twitter para mostrar cuánto gastó en un almuerzo y aprovechó la ocasión para hacer una contundente reflexión sobre la situación económica que atraviesa la Argentina. “Así se come barrani hoy en Buenos Aires, son US$ 15 por persona”, escribió el militante de Libertad Avanza y compartió el ticket de un restaurante con sus más de 193.000 seguidores.

Tal como se puede leer en el detalle de la factura, se trató de una comida para dos personas cuyos cubiertos costaron un total de $440. Consumieron tres botellas de agua mineral ($1050), una porción de buñuelos de espinaca ($980), otra de sorrentinos con salsa ($1950), otra de fetuccine con tuco y pesto ($1600), un aperitivo ($800), una porción de fresco y bata de postre ($1000) y dos tazas de café ($640).

Carlos Maslatón ticket (Foto: Twitter @CarlosMaslaton)

La suma total da $8460, pero como tuvieron una bonificación del 15 por ciento ($1269), abonaron $7191. “Meses atrás esto mismo eran US$ 7 y pronto serán US$ 35”, proyectó Maslatón, y explicó: “La inflación real en dólares marca la recuperación económica argentina. La deflación real en US$ marca la recesión. Siempre la salida es inflacionaria”, sostuvo el abogado que en su biografía de Twitter se define así mismo como “liberal de derecha nacional”, “anticomunista” y “capitalista manchesteriano”.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Para algunos, el precio que pagó por el almuerzo fue “un robo”, aunque la gran mayoría lo criticó por el análisis. “Pero si acá los ingresos son en pesos Carlos, ¿recuperación para quién?”, le cuestionó un seguidor; a lo que -sin dar más detalles- Maslatón respondió: “Para todos”.

“Es increíble que hagas un análisis de crecimiento económico con el precio de una comida en un restaurante. Parecés Cristina Kirchner diciendo ‘en nuestro gobierno había consumo’”, lo criticó otro tuitero. “Dale, Carlos, hacé eso ahora con una casa, un auto o maquinaria”, lo desafió otro.

Los comentarios en contra de Maslatín se multiplicaron y algunos utilizaron la clásica ironía tuitera. “El tipo come sorrentinos con agua mineral, ¿y lo toman como gurú de los mercados?”, se preguntó un usuario. “Casi 2000 pesos por un plato de sorrentinos que seguro no fueron más de cinco o seis”, apuntó otro y sumó varios emojis de risa. “Todo lo que no le cobran de impuestos se lo fajan por otro lado. A veces, se creen vivos y terminan pagando cualquier cosa”, planteó otro en la misma sintonía. En tanto, otro tuitero fue más allá y sentenció: “Dios mío, hay que prohibir que los abogados opinen de economía”.

Del mismo modo, otro usuario escribió: “Este se piensa que a los jubilados o al 80 por ciento del país que no ganan más de 50 mil pesos le aumentan el sueldo en dólares de la misma manera”. Y, en la misma línea, otro sumó: “Comentale a un jubilado que gana $37.000, que la inflación lo beneficia...”.

Carlos Maslatón (Foto: Instagram @carlosmaslaton)

Sin embargo, si bien lo que prevalecieron fueron las críticas hacia Maslatón y su razonamiento sobre la inflación argentina, también hubo quienes apuntaron contra el aumento en los precios del menú por parte del local gastronómico. “Bueno, parece que el bar puede aumentar sus ganancias. Bien ahí, a ver cuándo aumentan los sueldos”, indicó un usuario con sarcasmo.