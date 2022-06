Milei versus Maslatón: quién es quién en la interna libertaria

El último whatssap que Javier Milei le contestó a Carlos Maslatón fue el 31 de mayo. “No tenemos comunicación”, afirmó a LA NACION el abogado que ventiló la interna libertaria después del acto en el estadio de El Porvenir. Maslatón apuntó contra Karina Milei -la influyente hermana del diputado- y Carlos Kikuchi, el exencargado de prensa de Domingo Cavallo, que trabaja en tándem con ella para el armado nacional. Tras ventilarse sus diferencias, Maslatón desafió al jefe de la Libertad Avzana a dirimir el liderazgo en una elección primaria .

El abogado está convencido de que la actual mesa chica del diputado está llevando al movimiento “a la catástrofe” y consideró que los legisladores porteños Ramiro Marra y Eugenio Casielles (Consenso Federal) son quienes deben tener hoy el control de armado de cara a las elecciones de 2023.

Una vez finalizada la campaña para las legislativas, cerca de fin de año, Milei sumó a sus filas a Kikuchi, que empezó a trabajar con su hermana. Aunque el diputado prefiere no hablar de interna, hace tiempo que había dos equipos tejiendo en simultáneo para su proyecto a nivel nacional. Algunas de las alianzas que cerró Kikuchi, como la de Tucumán con los Bussi o la de Alfredo Avelín de la Cruzada Renovadora, generaron las primeras críticas dentro del espacio libertario. Algunos referentes libertarios incluso evalúan faltar al acto del próximo 23 de julio en Tucumán como una señal de su descontento. “Desplazaron a todo lo que se había construido y dejaron tirados a 350 grupos pro Milei que están en toda la Argentina”, acusó Maslatón.

En Mendoza con Karina Milei, El Jefe y Romi Diez nuestra referente en Santa Fé. Un lujo! @JMilei pic.twitter.com/YWpcXWZ98n — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) April 24, 2022

La interna explotó públicamente tras la escasa convocatoria al acto en el conurbano, el 10 de junio último. Pese a que el estadio contaba con capacidad para 15.000 personas, en el espacio reconocieron que solo hubo cerca de 4000 asistentes. El malestar no tardó en aparecer y desde esa noche Maslatón dispara constantemente vía Twitter contra sus compañeros de aventura. Fue la línea Kikuchi-Karina la que organizó ese acto y varios referentes de la organización militante “Avanzan los Aliados (ALA)”, en la que se incluyó Maslatón junto Marra. Ambos intentaron colaborar con una iniciativa vía Twitter para trasladar a militantes en micros hasta el conurbano. Esa noche, de todas maneras, el legislador porteño entró por el medio del público con Milei como suele hacer en todas las presentaciones.

Además de la organización interna, Maslatón se mostró preocupado y consideró que son “errores” los últimos movimientos del diputado que incluyen las declaraciones sobre la libre venta de órganos, su identificación con Margaret Thatcher, las denuncias contra cinco periodistas y también su apoyo a Coin X, una plataforma de criptomonedas que está investigada por presuntas estafas.

“La decisión de él es no hablar conmigo, hacer de cuenta que no formo parte de esto. Borrarme de su historia, borrarme de las películas que se están haciendo sobre la campaña del año pasado”, acusó el abogado. “A Carlos lo conozco desde hace muchos años, pero el punto es el siguiente: ¿Vos podés ser parte de una interna si no sos parte de la estructura? Porque él mismo reconoce que es un militante inorgánico que no está dentro de la estructura”, opinó Milei ayer en A24 sobre la pelea con Maslatón.

Milei en su ingreso al acto en club El Porvenir

Lo cierto es que Maslatón nunca integró la mesa chica del libertario. Se definía como un “puntero gratuito” del diputado y militante de La Libertad Avanza. Sin embargo, además de apoyarlo públicamente, durante la campaña ofició de maestro de ceremonia en la mayoría de sus actos y se convirtió en un referente entre los seguidores de Milei, quienes en cada presentación le piden fotos. En las apariciones de este año, al twittero ya no se lo veía en el escenario.

Desde el entorno de Marra aseguraron que el legislador “está bien” tanto con el diputado como con su hermana aunque también deslizaron que siguen recibiendo llamados de mucha gente que apoya el proyecto liberal “disgustados” con la gestión de Kikuchi. “Algunos buscan el aval de Milei y otros dan el apoyo a Milei”, apuntaron. El legislador, que encabeza el bloque de Milei en la legislatura porteña, por ahora evitó expresarse sobre la interna. Hace equilibrio.

“Sin retorno”

“Eran quienes naturalmente iban a tener el control”, consideró uno de los armadores del otro bando sobre Casielles-Marra. La misma fuente trazó una diferencia con respecto al abogado: “Con Maslatón no hay retorno”. Desde ese sector aseguraron que la interna no tuvo impacto en la mesa chica de Milei. Continúan trabajando en el proyecto nacional para que llegue a la Casa Rosada en 2023 y aceleraron el armado bonaerense. La próxima parada será Córdoba, terreno que la semana pasada pisó Kikuchi para preparar la presentación. Allí, Milei encabezará un acto en el Studio Theater, donde explicará su programa económico en caso de alcanzar la presidencia. Estará acompañado por varios de su tropa: Martín Menem, diputado de la provincia de La Rioja; Romina Diez, referente del espacio en Santa Fe, y la legisladora porteña Rebeca Fleitas, entre otros.

“Yo no quiero que se pudra la campaña”, cerró Maslatón, en un intento de forzar una tregua que hoy se proyecta lejana.