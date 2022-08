Publicó un ticket en el que le cobraron un recargo excesivo y desató la polémica: “Es un robo descarado”

Indignado por el recargo que le cobraron en un bar por haber ordenado un café con leche vegetal, el influencer conocido como El Gordo Cocina (@elgordococina) utilizó su cuenta de Instagram para abrir el debate entre sus más de 933.000 seguidores. Y las respuestas no se hicieron esperar.

Convencido de que se trató de un “robo descarado”, la semana pasada el usuario compartió a través de sus historias el ticket en cuestión, en donde se lee con claridad el detalle de la compra, e incluso la hora y el día en que lo emitieron. Tal como se observa en la foto, el monto total a pagar fue de $850 por un café machiatto que le costó $260, un latte por el que abonó $410 y un “adicional leche vegan” de $180 que lo hizo estallar de furia.

El ticket que desató la polémica (Foto: Instagram @elgordococina)

Sorprendido por la gran repercusión que tuvo la publicación, el influencer seleccionó algunas de las respuestas de sus seguidores, volvió a compartir el ticket y propuso seguir el debate en los comentarios. “La semana pasada subí esta factura a las stories donde me cobraron 180 pesos extra por la leche vegetal sin descontarme la leche de vaca y para mí es un robo descarado”, sostuvo El Gordo Cocina. Y consultó: “Debieron cobrarme un shot de café más el valor de la leche vegetal, ¿no es cierto?”.

Además, señaló que el precio del adicional le parece excesivo. “Ni hablar de que $180 por una leche vegetal también es un descaro, un litro sale unos 400 pesos y rinde aproximadamente cinco o seis cafés”, aseguró. Y agregó: “Muchos de ustedes me compartieron sus puntos de vista y acá les muestro algunos para que podamos debatirlo entre todos en los comentarios”.

Los comentarios de los usuarios sobre el ticket de la polémica (Foto: Instagram @elgordococina)

“Me parece absurdo que cobren el adicional por la leche vegetal a aquellos que no consumimos leche de vaca”, comentó uno de los usuarios, en sintonía con la opinión del influencer. Pero no todos tomaron la misma posición.

“Sí, ¡eso lo entiendo y coincido! También entiendo que la materia prima es mucho más cara, pero bueno, al menos el vegano lo es por elección y tiene la suerte de tener millones de opciones en muchos lados”, escribió otro seguidor y explicó: “Los celíacos no tenemos esa suerte, no sabés lo que es tratar de salir a merendar con mi hija, más de una vez volvió llorando. Hay mucho que cambiar en materia de gastronomía”.

"Al menos el vegano lo es por elección", opinó un usuario (Foto: Instagram @elgordococina)

Entre las respuestas, el influencer recibió el mensaje de un seguidor que tiene su propio emprendimiento gastronómico y le explicó cuánto cuesta la leche vegetal. “Hola, yo tengo bar también. $400 un litro de leche de almendras, contra $90 la de vaca”, precisó el usuario y aclaró: “Yo cobro adicional también, ¡aunque no tanto!”.

“Yo cobro adicional también, ¡aunque no tanto!”, sostuvo un seguidor que tiene su propio emprendimiento gastronómico (Foto: Instagram @elgordococina)

“Qué hdps... pagaron la botella de un litro con el adicional... es un país de vivos”, opinó otro seguidor que vio en el recargo extra un típico caso de viveza criolla.

"Es un país de vivos", sintetizó un usuario (Foto: Instagram @elgordococina)

En apenas seis horas, la publicación de El Gordo Cocina superó los 4000 likes y cosechó decenas de nuevos comentarios. “Te comprás un cortado con leche vegetal y te cobran los mismos 180 pesos de más, es un robo”, sentenció una seguidora. “Respecto al adicional, se entiende que hay mucha diferencia en los precios, lo que podrían hacer es cobrarlo un poquito menos. El problema mayor me parece es no descontar la leche de vaca, que no la estás consumiendo y te la cobran igual”, indicó otra.