Arde la interna libertaria: con más críticas, Carlos Maslatón desafió a Javier Milei a competir en una PASO y lo acusó de “carecer de autoridad”

El dirigente libertario Carlos Maslatón no descartó este martes lanzarse como precandidato de La Libertad Avanza y competir el año que viene en una PASO contra el líder de ese espacio, Javier Milei, a quien no dudó en acusarlo de “carecer de autoridad” para decidir quien forma parte de su fuerza política y quien no.

“Esto es un movimiento político, se maneja con reglas de participación de la política” , sostuvo Maslatón en su cuenta de Twitter, luego de que el economista dijera en una entrevista con LN+ que el exdirigente de la UceDé es “Primera D” y él “Champions League”.

“Estimado Milei, está todo bien. Yo tengo nivel Primera D. Vos sos Champions League. O sea que en una interna me pasás con una aplanadora. Entonces, vamos a las PASO de agosto 2023 ″, desafió el abogado liberal en las redes, para después precisar que en esa fecha deberán dirimirse “todos los candidatos, para todos los cargos, en todos los distritos”.

Milei carece de autoridad para decir que yo no estoy en La Libertad Avanza. Esto es un movimiento político, se maneja con reglas de participación de la política. Los partidos y los movimientos carecen de dueños, no son empresas ni ejércitos ni tampoco la administración pública. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 21, 2022

Anoche, Milei apuntó que Maslatón “no forma parte de la estructura de La Libertad Avanza”, lo que profundizó la caracterización que había hecho de él hace solo una semana, cuando dijo que el abogado ocupaba una “posición marginal” en su espacio político.

“Una de las formas de saldar esta disputa es con una interna abierta, así funciona la política, por eso se me ocurrió postularme”, señaló Maslatón al ser consultado por LA NACION. Y agregó: “Lo que Milei tiene que decir ahora es ‘vamos a ir a las PASO’ y yo me presento”.

Discusión abierta

La postura del abogado abre un nuevo capítulo en la interna libertaria que comenzó hace más de diez días, cuando Maslatón comenzó a lanzar furibundas críticas contra la hermana del diputado, Karina Milei, y contra el armador Carlos Kikuchi y los acusó de llevar al movimiento “a la catástrofe”. Para Milei, sin embargo, es un “delirio” que intenten separarlo de su hermana. “Yo hago lo que hago porque está mi hermana conmigo, es el mayor activo que tiene la política para mí”, sostuvo.

“Milei debe escuchar al pueblo o colapsará. En los últimos seis meses fue rodeado por el Eje Karina-Kikuchi, dos desequilibrados que lo están llevando al desastre. Parecen dos infiltrados de Sombrilla Larreta”, afirmó Maslatón en uno de sus mensajes, en el que también despotricó contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Carlos Maslatón en el búnker de La Libertad Avanza en el Luna Park Gerardo Viercovich

Hace dos semanas, y como desprendimiento del acto que tuvo lugar en Gerli, Maslatón expuso un enfrentamiento entre el sector que responde a la hermana del diputado y Kikuchi y el núcleo “Avanzan los Aliados (ALA)”, en el que se incluyó junto al legislador porteño y broker Ramiro Marra. Como contó LA NACION, ALA organizó una iniciativa para trasladar a militantes en micros hasta el conurbano.

“La gran estrella de la noche en Gerli no fue ni Milei, ni el Dipy, ni Karina, ni Kikuchi. La estrella política fue el jefe de Avanzan los Aliados, el gran Ramiro Marra. Maestro de la movilización, fue magnánimo en su victoria y colaboró con cinco columnas para el acto de la contra”, aseveró.