Cerro Chapelco. Se inauguró la nueva telecabina

La montaña volvió a teñirse de blanco en una jornada marcada por una copiosa nevada y fue ese escenario el elegido para la inauguración oficial de la nueva telecabina de 10 plazas de Cerro Chapelco, la inversión más importante de la historia reciente del centro de esquí.

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El acto se realizó en la Base del complejo y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector turístico, empresarios, trabajadores del cerro e invitados especiales.

La ceremonia comenzó con la presentación de la Fanfarria Militar “El Hinojal”, del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, que interpretó el Himno Nacional Argentino y el himno de la Provincia del Neuquén, “Trabun Mapu”.

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Entre los asistentes estuvieron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; la ministra de Turismo de Neuquén, Leticia Esteves; el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, además de ministros provinciales, legisladores, intendentes y representantes de las comunidades Lof Mapuche Vera y Lof Mapuche Curruhuinca.

Uno de los momentos destacados del acto fue el reconocimiento a los trabajadores, técnicos, contratistas y empresas proveedoras que participaron en la construcción de la nueva telecabina y en las obras de infraestructura desarrolladas durante los últimos meses.

Fabricada por la firma francesa POMA, la nueva telecabina está integrada por 62 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. El sistema conecta la Base con la cota 1600 en apenas cinco minutos y puede transportar hasta 3.000 personas por hora, una capacidad que triplica la del sistema anterior y que permitirá reducir los tiempos de espera para acceder a la montaña.

Luego del tradicional corte de cinta, las autoridades y los invitados realizaron el viaje inaugural hasta la estación 1600, donde recorrieron las nuevas instalaciones y el renovado centro comercial. Más tarde visitaron el Rental y los SMART LOCKERS en la Base. La jornada concluyó con un almuerzo en el nuevo Parador La Base, ubicado en la cota 1200.

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Con la incorporación de esta infraestructura, Cerro Chapelco inicia una nueva etapa y refuerza su posicionamiento como uno de los centros de esquí más modernos de Sudamérica. En ese contexto, la temporada invernal 2026 ya se encuentra en marcha.

Más info: www.cerrochapelco.com.ar

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