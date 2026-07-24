Efemérides del 24 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este viernes 24 de julio se celebra el Día de la Integración Latinoamericana, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 24 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, vienes en el que se celebra un nuevo Día de la Integración Latinoamericana, que conmemora el nacimiento del prócer Simón Bolívar, quien nació un día como hoy, pero del año 1783, en Caracas, la actual capital de Venezuela.
Bolívar fue uno de los impulsores políticos y militares de las guerras de independencia que llevaron adelante los pueblos de la región y participó activamente en la liberación de los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. En 1994, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) declaró en su cumpleaños la festividad que hoy se celebra con el objetivo de acercar a las naciones del continente de manera, política, social y económica.
Efemérides del 24 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1783 – Nace el militar venezolano Simón Bolívar, fundador de las Repúblicas de Bolivia y la Gran Colombia.
- 1802 – Nace el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas.
- 1896 – Se inaugura en el barrio Coghlan de Buenos Aires el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, en honor al destacado cirujano que hizo la primera operación de laparoscopía en el país.
- 1897 – Nace en la ciudad de Atchison (Kansas, EEUU) la aviadora estadounidense Amelia Earhart, la primera mujer en cruzar en avión el océano Atlántico y célebre por sus marcas de vuelo.
- 1911 – El explorador estadounidense Hiram Bingham descubre las ruinas del poblado incaico de Machu Picchu (“Monte viejo” en lengua quechua) en la cordillera de Los Andes del sur de Perú, a 2430 metros sobre el nivel del mar. Machu Picchu fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983.
- 1937 – Nace en el barrio porteño de Flores el actor, humorista y payaso Carlos Scazziota, famoso por su labor en los programas de televisión La Tuerka, El Circo de Carlitos Balá y Los Campanelli.
- 1951 – Nace la actriz estadounidense Lynda Carter.
- 1964 – Nace el músico y compositor argentino Vicentico.
- 1969 – Nace en el barrio neoyorquino del Bronx la actriz, cantante, bailarina y productora discográfica estadounidense Jennifer Lopez (Jennifer Lynn Lopez Rodríguez), quien lleva vendidos más de 80 millones de discos. Actuó en 33 películas.
- 1975 – Sergio Galeottie y Giorgio Armani fundan la empresa de moda de Milán Giorgio Armani.
- 1980 – Muere el actor británico Peter Sellers.
- 1984 – George Michael lanza “Careless Whisper”, canción que entre febrero y marzo siguiente encabezaría la lista Billboard.
- 2010 – 21 personas fallecen durante una estampida humana en la tragedia Love Parade en Duisburgo, Alemania.
- 2021 – La judoca Paula Pareto se retira en los Juegos Olímpicos de Tokio tras 16 años en la elite mundial, en una carrera llena de palmarés que incluyen una medalla de oro olímpica en 2016 y una de bronce en 2008, así como 13 medallas panamericanas (seis oros), tres en Juegos Panamericanos (un oro) y tres en Mundiales, de las que una fue de oro.
- 2025- Muere Hulk Hogan, luchador profesional estadounidense.
- Se celebra el Día de la Integración de América Latina, en conmemoración al nacimiento de Simón Bolívar.
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