¿Tu gato deja parte de la lengua afuera? Esto significa el gesto y deberías prestarle atención, según los veterinarios

Quienes conviven con gatos seguramente se han encontrado alguna vez con una tierna escena en la que el animal permanece completamente tranquilo mientras una pequeña parte de su lengua sobresale de la boca. Aunque para muchos se trata de una simple expresión graciosa, este comportamiento tiene una explicación y, dependiendo de las circunstancias, también puede convertirse en una señal de alerta.

El gesto es conocido como “blepping”, un término utilizado para describir el momento en que un gato deja la punta de la lengua expuesta sin intención aparente. De acuerdo con el West Greenwich Animal Hospital, en la mayoría de los casos se trata de un comportamiento completamente normal que puede aparecer de forma ocasional.

Una de las explicaciones más comunes es que el gato se haya distraído después de acicalarse y olvidó retraer la lengua. También puede ocurrir mientras explora un aroma o un sabor presente en el ambiente, durante momentos de relajación o cuando se siente cómodo y tranquilo.

Una de las explicaciones más comunes es que el gato se haya distraído después de acicalarse y olvidó retraer la lengua

Otra razón frecuente está relacionada con la anatomía del animal. Los gatos que han perdido uno o varios dientes pueden dejar la lengua ligeramente afuera con mayor facilidad, ya que el espacio que antes ocupaban las piezas dentales hace que esta sobresalga sin esfuerzo.

Aunque la mayoría de los episodios de “blepping” no representan ningún problema de salud, el West Greenwich Animal Hospital recomienda observar la frecuencia con la que ocurre. Si el comportamiento aparece de forma repentina o comienza a repetirse con mucha más frecuencia de lo habitual, podría estar relacionado con alguna condición médica.

Entre las posibles causas se encuentran molestias en la cavidad oral, enfermedades dentales, náuseas o incluso dificultades respiratorias. Por esa razón, el gesto no debe analizarse de forma aislada, sino junto con otros cambios que pueda presentar el animal.

Los veterinarios aconsejan prestar atención si el gato presenta mal aliento persistente, vómitos, babeo excesivo, inflamación alrededor de la boca, pérdida del apetito o modificaciones en su comportamiento habitual, ya que estos signos podrían indicar que el ‘blepping’ está asociado a un problema que requiere valoración profesional.

Los gatos que han perdido uno o varios dientes pueden dejar la lengua ligeramente afuera con mayor facilidad, ya que el espacio que antes ocupaban las piezas dentales hace que esta sobresalga sin esfuerzo

La edad también puede influir. En algunos gatos mayores, la pérdida de dientes y los cambios naturales en la musculatura facial pueden hacer que la lengua sobresalga con más frecuencia, sin que necesariamente exista una enfermedad detrás del comportamiento.

En cambio, cuando el gato se encuentra activo, come con normalidad, mantiene su comportamiento habitual y el gesto aparece solo de manera ocasional, lo más probable es que se trate de una de esas curiosidades que forman parte de la personalidad felina.

En esos casos, el episodio suele durar apenas unos segundos y termina siendo una escena llamativa para sus dueños. Sin embargo, cuando el comportamiento se vuelve persistente o aparece acompañado de otros síntomas, se recomienda acudir al veterinario para descartar cualquier alteración que pueda comprometer la salud del animal.

Por Pablo Pachón Ramírez