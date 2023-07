Científicos revelaron cuál sería la fecha para el fin del mundo y sorprendieron a todos

escuchar

El fin del mundo es un tema que siempre causará intriga entre las personas y es que mucho se habló sobre el declive de la vida como la conocemos, bien sea por una catástrofe climática o por otro tipo de eventos.

En línea con este tema, en 1929 el astrónomo Edwin Hubble indicó que el Universo tiene un proceso de expansión constante y esto precisamente fue lo que le dio origen a la teoría del Big Bang, que se refiere al inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo.

A través de unos cálculos, se podría conocer la fecha del fin del mundo (Foto: iStock)

Ahora, con esta premisa, en un estudio realizado por tres científicos de la Universidad de Princeton y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se habla de que dicha expansión podría terminar “sorprendentemente pronto”.

Las conclusiones son que la transición podría ser sorprendentemente pronto, “tal vez dentro de menos de 100 millones de años”, dice el documento.

A pesar de que el “sorprendentemente pronto” de los científicos es algo extenso a comparación de lo que entienden otras personas, el estudio revela que la expansión podría finalizar en 65 millones de años.

La predicción podría cambiar, dependiendo de la dinámica de la tasa de natalidad. Foto: iStock

De acuerdo con Paul Steinhardt, coautor de la teoría: “Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”.

El Tiempo (Colombia)