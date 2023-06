Las imágenes de Selena Gomez que causan furor en las redes tras el innovador retoque en su cara

escuchar

Selena Gomez vuelve a dar de qué hablar con una propuesta de maquillaje impactante. La mujer más seguida de Instagram, que reúne a 425 millones de seguidores, acaba de anunciar el lanzamiento de nuevos productos de su línea de maquillaje Rare Beauty y actúa como modelo con lindos makeups.

Selena puede lucir sin problema su belleza natural sin una gota de maquillaje y, a la vez, mostrar cómo la cosmética puede ayudarnos a elevar la belleza única de cada quien con algunos toques de maquillaje. Esta vez llamó la atención de los medios y fans con una hermosa propuesta que trae de vuelta el delineado flotante, aunque la colección sea de otoño.

Para ella, esta colección busca que nos expresemos y aceptemos a nosotros mismos: “No se trata de cómo te ves, sino de cómo te ves a ti mismo. Ama lo que ves”, escribió.

El delineado flotante de Selena Gomez

El delineado no es nuevo, pero la influencia de Selena en el ámbito de la belleza lo puede hacer tener un renovado auge. Con las imágenes de su campaña para promover los nuevos productos de maquillaje para ojos para el otoño, compartió las primeras imágenes en Instagram, en las que destaca el trazo grueso de un delineado flotante.

Selena Gomez presenta su nuevo estilo de maquillaje (Fuente: Instagram/@selenagomez)

Si el eyeliner flotante se ha estado llevando con la línea delgada sobre la parte alta del párpado superior, ahora la actriz y cantante motiva a lucirla un poco más gruesa. Se sitúa en el párpado fijo, con el arco de la ceja como guía.

Además, para hacer más dramático su maquillaje, el delineado no se limita solo a este trazo, sino que lleva otros, un poco más finos, en los párpados superior e inferior del ojo, dando forma a un sofisticado cat eye.

Con este estilo de eyeliner en negro profundo, Selena lleva sombras muy naturales con destellos sutiles de dorado. Como este maquillaje dirigirá la atención sí o sí a los ojos y, específicamente, al párpado superior, es muy importante tener las cejas cuidadas. Selena las tiene definidas, maquilladas y peinadas hacia arriba.

Selena Gomez causa furor con un nuevo estilo de maquillaje (Fuente: Instagram/@selenagomez)

Para este maquillaje usó los productos que está próxima a lanzar: Brow Harmony Precision Pencil (lápiz para cejas con cepillito incorporado), Perfect Strokes Longwear Gel Liner (delineador en gel para ojos), All of the Above Weightless Eyeshadow Stick (sombra en barra cremosa).

En el resto del cutis resaltan tonos suaves, para dejar que su mirada destaque al máximo. Por ahora solo queda esperar que lleguen estas novedades a Argentina para probarlas, tras su lanzamiento en Estados Unidos, que está previsto para el 6 de julio.

