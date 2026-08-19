Club LA NACION: el hábito de dos minutos para ahorrar en cada salida

Hay aplicaciones que miden los pasos, el sueño, el agua que tomamos en el día. Todas parten de la misma idea, avisar antes de que el cuerpo lo pida. Club LA NACION funciona con esa misma lógica, pero aplicada al bolsillo. Un sistema que detecta la salida, el antojo o la compra antes de que el gasto se sienta.

El mapa que localiza tus beneficios más cercanos

Los mejores beneficios pueden estar a unos metros de distancia: con el mapa no te vas a perder ni uno

Abrir la aplicación y ver los beneficios que rodean la ubicación cambia la forma de decidir un plan. La función “cerca mío” ubica en un mapa los locales adheridos según dónde está parado el usuario, así que una salida de café, una vuelta por el shopping o un plan de fin de semana pueden convertirse en una salida con descuento sin planificarlo con anticipación.

El código que se genera en segundos

Los códigos de descuento se generan en el momento, permitiendo una compra ágil y cómoda Shutterstock

Otra capa de la propuesta son los códigos de descuento, pensados para las compras que se hacen desde el celular o la computadora. El mecanismo es simple: se elige el beneficio, se toca “quiero mi código” y ese código llega también por mail, listo para pegar en el sitio o la app del comercio elegido. Marcas como Arredo (con un 25% para socios BLACK y un 20% para Premium los lunes y martes), McDonald’s (que ofrece 20% todos los días) o Puma (donde vale la pena aprovechar el 20% todos los días) son parte de este formato, que habilita el ahorro incluso sin pisar una sucursal física.

Beneficios para aprovechar en el momento

Los beneficios flash duran pocas horas, pero otorgan grandes oportunidades Shutterstock

La sección de beneficios flash suma otra dimensión a Club: promociones con reloj en cuenta regresiva que suben y bajan según la demanda de cada marca. Beneficios en espectáculos y experiencias son propuestas que vale la pena aprovechar. Oportunidades para resolver ahí mismo, con la certeza de que mañana puede ser otro beneficio el que esté activo.

El aviso que llega antes que la decisión

Activá las notificaciones y no te pierdas un solo beneficio Shutterstock

Las notificaciones cierran el círculo. La aplicación acerca la información justo cuando puede servir: un 2x1 en la cartelera de cine para el fin de semana, un beneficio flash que permite acceder a los mejores espectáculos, un código nuevo en la categoría de indumentaria antes del cambio de temporada. La recomendación diaria que ofrece la web funciona en la misma línea, un pantallazo de lo que conviene aprovechar hoy sin tener que rastrear beneficio por beneficio.

La credencial siempre a mano

La credencial virtual te acompaña a todos lados

La credencial virtual vive directamente en el celular, así que no hace falta cargarla en la billetera ni acordarse de llevarla antes de salir. Alcanza con abrir la aplicación en el momento de pagar, mostrar la pantalla y listo, el beneficio se aplica sin vueltas. Funciona igual en una heladería, en la boletería de un teatro o en la caja de un supermercado, entre muchos otros beneficios. Tan simple como tener el celular a mano.

Entre el mapa, los códigos, los beneficios flash, la credencial virtual y las notificaciones, Club LA NACION arma una rutina de dos minutos que permite ahorrar en cada salida, cada compra y cada antojo.

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