Combinación de sabores en Caballito y Palermo: la historia de Ronconcon, el restaurante con impronta latinoamericana

escuchar

En marzo del 2019, en el momento de la inauguración y cuando ya estaba todo listo luego de varios meses de preparativos, Nayary Moncada, Paúl Porras, y Emilio Bruno se reunieron y plantearon cumplir con un objetivo: instalar el mejor restaurante orientado a la gastronomía latina en Buenos Aires. Si bien apenas un año después de iniciar el proyecto se enfrentaron con la pandemia

de coronavirus y otra serie de obstáculos propios del rubro, esto no fue inconveniente para lograr lo que tanto anhelaron. En la actualidad, Ronconcon se encuentra en el top de los lugares con mejores críticas en las plataformas especializadas en el área y ya cuentan con una gran cantidad de clientes afianzados que asisten desde el primer día. En diálogo con LA NACION, uno de los ideólogos habló sobre cómo surgió la idea y enumeró los platos más demandados por los clientes.

Detrás de este crecimiento vertiginoso que comenzó en el barrio de Caballito aparece la inteligencia y la energía de un argentino y dos venezolanos, quienes crearon un éxito inédito con impronta latinoamericana y platos refinados que reúnen todos los sabores. Tres fanáticos de la cocina que, sin esperarlo, se encontraron. Emilio, bartender y exempleado de populares sitios como Florería Atlántico, Isabel, Franks y Hotel Hyatt en el Palacio Duhau, conoció a Naya en una de las tantas jornadas de trabajo y, tras forjar un vínculo muy especial, se enamoraron. Ella, por su parte, llegó a la Argentina desde Caracas, Venezuela, y al tiempo, con mucho esfuerzo, inauguró Garage Bar en San Telmo.

Dentro de la gran cantidad de jornadas laborales conocieron a Paúl, amante de la gastronomía, con el cual se hicieron amigos y decidieron unir sus experiencias de vida para crear el restaurante con marca latina. Con nervios y expectativas, se dieron a conocer por primera vez en Beauchef 527, en Caballito, y rápidamente generaron gran repercusión en el barrio que, acostumbrados a tener locales orientados a la comida rápida, se encontraron con una propuesta y carta a cargo del chef Guillermo Flores. La carta presenta platos pequeños que, según manifiestan, “trasladan a un viaje mental por distintas latitudes, como Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina”.

Un mural muy alegre recibe al ingresar a Ronconcon y es la primera pista de la frescura del menú.

En declaraciones a este medio, Porras admitió que desde un primer momento todo iba como ellos esperaban. Sin embargo, un año después se encontraron con la pandemia y tuvieron que dar un giro radical. “Fue una lucha fuerte. En nuestro caso fue muy marcada porque nuestra experiencia no fue pensada para abrir take away, no ofrecíamos servicio delivery, así que cuando nos cayó esto fue como intentar sobrevivir como bien podíamos. Hicimos ajustes en el menú para que la apuesta copara en ese sentido, aunque seguía siendo difícil. También teníamos por suerte una cantidad de clientes habitué del barrio que nos bancaron y apoyaron en ese sentido. Sacamos tickets de compra futura también, fueron meses de sobrevivencia absoluta”, explicó.

Al poco tiempo de abrir se encontraron con la pandemia por el coronavirus, pero no fue un impedimento para seguir adelante Instagram @ronconcon.ba

A pesar de algunos detalles, el éxito del restaurante fue implacable, a tal punto que en marzo del 2023 abrieron un local en Cadena Soho, Armenia 1744, Palermo. “Nos aventuramos para ver cómo pegaba la propuesta. Se trata de una cocina con menú reducido a la experiencia que ofrecemos”, remarcó. Por otro lado, indicó que los tres estuvieron en todos los detalles en el momento de diseñar y estructurar cómo iba a ser el lugar.

En uno de los puntos que prestaron más atención fue en el nombre, que cuenta con identidad propia: “Ronconcon es una inspiración que viene relacionada a la música, específicamente el jazz latino. Una de las cosas que no nos poníamos de acuerdo era precisamente en el nombre, pero un día estábamos seleccionando la música del restaurante que queríamos que sonara y pasamos una canción de Tito Puente, “Ran kan kan”, nos gustó mucho y después nos dimos cuenta que había una canción que se llamaba “Ronconcon” y nos gustó… la letra es un mero acompañamiento sonoro, todo instrumental y algunos pasajes. Después de que nos llamó la atención, nos dimos cuenta de que la palabra ‘concon’ en algunos países de Centroamérica se usa para referirse al pegado del arroz a la olla y supimos que era una manera de combinar todo lo que queríamos transmitir. Todos los días ponemos la canción en el local de Caballito”.

Un verdadero viaje por Latinoamérica

Inspirados en la gastronomía latinoamericana, los profesionales buscan hacer platos autóctonos con sus propias versiones y combinan ingredientes de diferentes países. De esta idea surgieron los platos estrellas más demandados por los clientes:

Ceviche de pesca curada con ají amarillo, maíz chuspillo, mango, cilantro y chips de batata.

de pesca curada con ají amarillo, maíz chuspillo, mango, cilantro y chips de batata. Pan de maíz y pollo frito.

y pollo frito. Patacones de carne mechada con plátano verde frito, queso a la plancha, pico de gallo y un cremoso de porotos y barbacoa de plátanos maduro.

Patacones de carne mechada, uno de sus platos éxito Instagram @ronconcon.ba

Si bien hoy en día hay diversos espacios similares en la Argentina, especialmente en Buenos Aires, Paul admitió que en el momento de abrir tenían muchas inquietudes acerca de instalar esta propuesta: “Se entendía como algo arriesgado, pero no era temor. Creo que estábamos bastantes seguros de que si lo hacíamos bien, iba a gustar. Sentíamos que algo de este estilo hacía falta en la ciudad, ya que en ese momento no había mucha oferta. Ya existía un restaurante llamado Ilatina, pero no era rentable económicamente para muchas personas. Por ese motivo visualizamos que había un espacio en blanco en ese sentido de la gastronomía, porque había muchas propuestas under, al paso. Tuvimos más cuidado o expectativas por el barrio… Sentíamos que Caballito tenía y tiene tanto las mismas ventajas como desventajas. Lo que nos entusiasmaba era lo mismo que nos preocupaba, que no es una zona turística y se repetían las mismas propuestas: cervecerías, pizzas, milanesas, nada más. Al mismo tiempo era la fortaleza: Si funcionaba, íbamos a tener un público que buscaba algo diferente, que sale de la normalidad. Eso funcionó y terminó siendo así”.

Los primeros meses: afianzarse con los clientes

A paso firme, el lugar captó la atención de cientos de personas y ya cuentan con clientes habitúes desde el día 1. “Fue mucho esfuerzo, no teníamos publicidad detrás o mercadeo, branding, entre otras cosas. Era mucho conocernos de boca en boca. Muchas veces las personas pensaban que por estar en Caballito íbamos a darles un bowl con papas fritas, cerveza tirada y que iban a comer al mismo precio que una hamburguesería. Por ese motivo tuvimos que preparar un discurso y contarles sobre la experiencia que le queríamos brindar. Lo entendieron y tenemos una buena cartera de clientes que nos escogen y nos apoyan siempre”, comentó con gran orgullo.

Además, mes a mes reciben turistas de otras provincias y países que los visitan gracias a las reseñas positivas que tienen en plataformas como TripAdvisor, donde cuentan con un total de cinco estrellas. Respecto de los comentarios y reacciones que provoca el restaurante, Paul enumeró a dos tipos de personas: “Esto es algo que pasa en cualquier lado, acá mismo en la Argentina… Están los que de repente van a comer a algún sitio y dicen ‘acá hay comida de verdad’ y después van a otro lugar distinto que cuenta con otro estilo y quizás lo critican. De nuestro menú recibimos comentarios como ‘difícilmente comí un ceviche mejor’ o ‘no puedo creer lo que hicieron con la comida venezolana’, pero también están aquellos que dicen que todo es muy sofisticado. Está el que valora tu trabajo y el que por ahí no, pero tampoco está mal, es parte de nuestra gastronomía”.

La coctelería también fue pensada siguiendo las influencias latinas

Los amasijos, otro de los puntos claves del menú

Bajo preparaciones a base de harina de maíz, fécula o almidón, Ronconcon se destaca en cuatro amasijos tentadores que generalmente se piden antes de seleccionar el plato principal:

Buñuelos de queso colombiano.

Arepitas andinas.

Empanadas de osobuco.

Los tequeños.

“Este último siempre estuvo, le hemos cambiado el acompañamiento en las salsas, pero siempre fue un clásico desde el primer día. Jugamos con las salsas y es 100% venezolano con receta autóctona”, aclaró.

Arepas, uno de sus puntos claves Instagram

El mensaje para aquellos que buscan sumergirse en el mundo gastronómico

Con todo esta trayectoria profesional, Porras reflexionó acerca de todo lo que vivieron y les dejó un mensaje para aquellos emprendedores que buscan incursionar por nuevas experiencias.

“Hay que pensar muy bien lo que se quiere hacer, darle mucha más energía de lo que creas necesario. Siempre pienso sobre todo después de esta experiencia, lo que hay que pensar cuando ponemos un negocio… Hay un sinfín de cosas que uno no llega a dimensionar. A veces los momentos más complicados o con mayor crisis hay buenas oportunidades, y tal vez son las mejores para aventurarse. Mientras se piense bien las cosas, siempre se puede intentarlo”, subrayó.

El exterior y cartel de Ronconcon en Caballito

De ahora en más, la próxima meta es incursionar Ronconcon en otro barrio de Capital Federal. Sin embargo, no cuentan con apuro y, mientras tanto, muestran detalles de su día a día laboral en su Instagram @ronconcon.ba, donde comparten imágenes de los platos y del restaurante que les genera cientos de alegrías.