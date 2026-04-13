Agenda gastro del 13 al 18 de abril: ser bartender por un día, un taller de ramen y un campeonato de ahumados

Del lunes 13 al sábado 18 de abril, la agenda gastronómica en Buenos Aires y alrededores suma experiencias que cruzan coctelería, cocina asiática, vino, street food y carne. Hay talleres, activaciones participativas, promociones puntuales, cenas especiales y competencias en vivo en Palermo, Belgrano, San Isidro, Retiro, San Telmo y Costanera Norte.

Entre los destacados aparece Malasangre, que celebrará el Día Nacional del Bartender con una activación para que el público pueda diseñar su propio cóctel detrás de la barra. También se suma una nueva edición de Vino el Productor en Casa Cavia junto con Bodega Lagarde, una nueva edición de “Oda al Ramen” en Fukuro, una cata a ciegas en Cala, una jornada con 25 % de descuento en el Bo Luc Lac de Saigón Noodle Bar, una cena de siete pasos en Fogón Asado junto a Renzo Garibaldi y una nueva edición del Campeonato Federal de Ahumados en Ribs al Río.

Lunes 13 de abril

Fukuro vuelve con su taller “Oda al Ramen”

Fukuro vuelve con su taller “Oda al Ramen” Gentileza

Fukuro Noodle Bar hará una nueva edición 2026 de “Oda al Ramen FKNB”, un taller práctico e intensivo de cuatro horas que comenzará a las 19 y tendrá cupo para 12 personas. La propuesta recorre la historia y evolución del ramen, la elaboración de caldos como dashi, cerdo y pollo, el trabajo sobre los fideos, la preparación de toppings esenciales y el emplatado en versiones veggie y de cerdo. El cierre será con una cena degustación elaborada por los propios participantes. La próxima fecha anunciada es el 18 de mayo, también a las 19.

¿Dónde? Ángel Justiniano Carranza 1940, Palermo.

Ángel Justiniano Carranza 1940, Palermo. Reservas e información: por WhatsApp al 11 3199-4095 o por mensaje directo.

por WhatsApp al 11 3199-4095 o por mensaje directo. Instagram: @fukuronoodlebar

Miércoles 15 de abril

Malasangre propone ser bartender por una noche

Malasangre propone ser bartender por una noche Gentileza

En el marco del Día Nacional del Bartender, Malasangre activará una experiencia especial para que cada persona pueda convertirse en bartender por un día y crear su propio cóctel junto al equipo de la casa. La propuesta invita a elegir base, perfiles aromáticos, intensidad y detalles finales, siempre con guía de Matías Benitez, head bartender del vermubar. Cada creación podrá bautizarse y compartirse en redes, etiquetando a la cuenta del bar. Además, la DJ @solessol musicalizará la jornada.

La activación convivirá con el funcionamiento habitual del lugar: habrá carta completa, cócteles de autor y tapas, pero durante esa noche la barra se convertirá en un laboratorio creativo alineado con “La Revelación”, la narrativa conceptual que atraviesa este año la propuesta de Malasangre.

Cala hará una cata a ciegas en La Caverna

Cala Bar invita a una cata a ciegas en el bajo de San Isidro Gentileza Gentileza

Ese mismo miércoles, desde las 20, Cala hará una cata a ciegas en La Caverna, su espacio privado. La experiencia propone probar cinco etiquetas servidas sin revelar su identidad, con un recorrido guiado por cinco etapas de degustación —vista, nariz, boca, retrogusto y revelación— y maridaje con pasos del menú de la casa en cada instancia. La conducción estará a cargo de Emilia Bereilh y la capacidad será reducida para sostener un formato personalizado.

La cita funciona también como una puerta de entrada al universo de Cala, el nuevo bar del bajo de San Isidro que combina coctelería de autor, cocina de raíz mediterránea con guiños argentinos y una puesta en escena donde diseño, arte e iluminación forman parte central de la experiencia.

¿Dónde? Av. Primera Junta 702, San Isidro.

Av. Primera Junta 702, San Isidro. Reservas: con anticipación.

con anticipación. Instragram: @cala_bar_

Viernes 17 de abril

Saigón activa el Día del Bo Luc Lac con descuento

Saigón activa el Día del Bo Luc Lac con descuento Gentileza

Saigón Noodle Bar hará una nueva edición del Día del Bo Luc Lac, la iniciativa con la que todos los días 17 de cada mes homenajea uno de los platos más representativos de su carta. El viernes 17 de abril, de 12 a 00, sus tres sucursales ofrecerán 25 % de descuento en esta preparación vietnamita para consumo en salón, take away y plataformas de delivery, con todos los medios de pago.

La promoción alcanza a tres versiones: el Bo Luc Lac con hongos de estación, el Bo Luc Lac clásico, con arroz y cubos de ojo de bife salteados a la manteca con cebolla y su salsa característica, y el Saigon Bo Luc Lac, con ojo de bife marinado, arroz rojo, huevo frito, pepino y pickle de zanahoria y nabo.

¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo. Instagram: @saigonnoodlebar

Sábado 18 de abril

Renzo Garibaldi cocina en Fogón Asado

Fogón Asado recibe a Renzo Garibaldi de Osso Gentileza Gentileza

Fogón Asado recibirá al chef y carnicero peruano Renzo Garibaldi, fundador de Osso Carnicería y Salumería, para una experiencia especial impulsada por MUGE carnes. El encuentro será el sábado 18 a las 20 en la sede de Gorriti 3780 y pondrá el foco en el origen, la técnica y la cultura de la carne, con un menú degustación de siete pasos acompañado por vinos de Catena Zapata.

La propuesta plantea un cruce entre la tradición argentina y la mirada peruana sobre la carne, con preguntas en torno al oficio, el aprovechamiento integral de la res, el dry aging y la idea de terroir aplicada al producto cárnico. Será abierto al público y con cupos limitados.

Costanera Norte vuelve a encenderse con el Campeonato Federal de Ahumados

Ese mismo sábado 18, Ribs al Río Costanera Norte será sede de la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados, reprogramado por cuestiones climáticas. Participarán seis ahumadores que competirán en vivo preparando ribs frente a un jurado especializado y al público, que también podrá votar para definir al Mejor Ahumador 2026 y al Ahumador de la Academia.

La jornada irá de 12 a 00 y las entradas incluyen seis porciones de ribs —equivalentes a un kilo—, papas fritas crocantes, una bebida, un voto para elegir al mejor competidor, vista al Río de la Plata y un sampling especial diseñado por Charquiqui. Las entradas adquiridas anteriormente mantienen su validez para la nueva fecha, respetando el turno original.