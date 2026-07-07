Cómo colocar un tornillo en la pared sin que se afloje con un sencillo truco casero

Un tornillo que se afloja, una pared que se rompe o un cuadro que termina en el piso son problemas más comunes de lo que parecen al momento de hacer arreglos en casa. Aunque muchas personas creen que la solución está en ajustar con más fuerza, existe un detalle clave que puede cambiar por completo el resultado de la instalación y lograr que cualquier objeto quede firme durante mucho más tiempo.

La diferencia está en una pieza pequeña pero fundamental: el tarugo. Este elemento funciona como un punto de apoyo dentro de la pared y permite que el tornillo tenga un mayor agarre, evitando que se deslice o pierda estabilidad con el paso de los días.

El tarugo es la pieza clave para lograr que un tornillo quede firme dentro de la pared (Foto: Freepik)

Antes de comenzar el trabajo, es importante analizar qué objeto se quiere colocar y cuánto peso tendrá que soportar. No todos los tornillos ni los tarugos sirven para cualquier situación: una decoración liviana necesita una fijación diferente a una repisa cargada con libros u otros elementos. La elección correcta del tamaño y la resistencia del material es uno de los pasos más importantes.

Cómo hacer que un tornillo quede firme en la pared con un paso clave (Foto: Freepik)

Además, el tipo de superficie influye directamente en el resultado. Una pared de ladrillo macizo ofrece una resistencia distinta a una pared hueca, por lo que en estos casos se necesitan sistemas específicos que permitan distribuir mejor el peso y evitar que el material se deteriore.

El funcionamiento del tarugo es sencillo: al introducir el tornillo, la pieza se expande dentro del agujero realizado en la pared y ejerce presión contra sus bordes internos. Esa expansión genera una fuerza de agarre que mantiene el tornillo en su lugar y convierte una simple perforación en un soporte mucho más resistente.

Para lograr una instalación segura, es recomendable seguir una serie de pasos:

Marcar el punto de colocación : definir con precisión dónde irá ubicado el objeto y señalar el lugar donde se realizará el agujero.

: definir con precisión dónde irá ubicado el objeto y señalar el lugar donde se realizará el agujero. Perforar la pared : utilizar un taladro con una mecha del diámetro adecuado para el tarugo. Si el agujero queda más grande de lo necesario, la pieza no podrá ajustarse correctamente.

: utilizar un taladro con una mecha del diámetro adecuado para el tarugo. Si el agujero queda más grande de lo necesario, la pieza no podrá ajustarse correctamente. Introducir el tarugo : colocarlo dentro de la perforación hasta que quede al nivel de la pared. En caso de que esté ajustado, se puede ayudar con golpes suaves de martillo.

: colocarlo dentro de la perforación hasta que quede al nivel de la pared. En caso de que esté ajustado, se puede ayudar con golpes suaves de martillo. Colocar el tornillo: enroscarlo lentamente hasta conseguir una fijación firme y estable.

Este método sencillo permite mejorar cualquier tarea de instalación en el hogar y reducir las posibilidades de desprendimientos o daños en las paredes. La clave está en prestar atención a los detalles y utilizar cada elemento según sus características.