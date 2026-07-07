Cada cuánto tiempo debe uno lavar las fundas de las almohadas
Expertos recomiendan cambiar constantemente las fundas de las almohadas por una cuestión de higiene del hogar
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La cama puede ser un lugar ideal para que las bacterias aniden, la humedad y los virus se acumulen diariamente en las fundas y las sábanas de la cama. Por ese motivo es importante saber cuándo hay que lavar las fundas de las almohadas.
A la hora de pensar en la higiene y limpieza del hogar, se nos olvida cambiar las prendas o las fundas donde reposamos cada noche; sin embargo, expertos entrevistados por CNN recomiendan cambiar las fundas y las sábanas una vez por semana y, si es posible, con mayor frecuencia.
Las almohadas, al estar en contacto directo con el rostro, suelen ensuciarse aún más que las sábanas, pues se acumulan piel muerta, saliva, la grasa del cabello e incluso ácaros que dañan el cutis y pueden provocar acné y resequedad.
Consejos para mantener la higiene de la cama y las fundas
Expertos aconsejan lavar cada tres o cuatro días, dependiendo de si usted suda mucho, tiene caspa o está en verano; esto protegerá el cutis y el cabello.
La página de belleza Glamour explica que, si quiere cuidar su piel y mejorar su rutina de skincare, no solo debe lavarse el rostro, pues uno de los errores más comunes es la suciedad acumulada en las almohadas.
Muchas personas optan por cambiarlas cada 7 días, pero este tiempo no es el recomendable para la salud; tiene que ver con otros motivos, como la cantidad de sudoración, la suciedad del cabello, la saliva y otras variables que pueden ser un cultivo de bacterias y ácaros.
¿Cada cuánto debe cambiar las almohadas de su cama?
Expertos en salud explican que, además de las fundas, las almohadas también deben cambiarse cada uno o dos años, dependiendo de las señales de desgaste que muestren.
- Cuando pierda firmeza
- Cuando tenga manchas persistentes de suciedad
- Cuando tenga mal olor constante
- Cuando le cause dolores en el cuello o la espalda
Por Álvaro Richard Real Martínez
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