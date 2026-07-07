Es chef, tiene 41 años y cocinó en la boda de Jeff Bezos: “Con buenos tomates, aceite de oliva y albahaca fresca, se puede hacer magia”

Giuseppe Ricci tiene 41 años y es chef del prestigioso hotel St. Regis Venice, de Venecia, Italia. Nació en la región de la Puglia y se crió en el seno de una familia donde la cocina era la razón central de su vínculo diario. Todo giraba en torno a ello, desde el preparado de las salsas y conservas para todo el año hasta los almuerzos con mesas infinitas.

El chef tuvo la oportunidad de cocinar en el casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia el 28 de junio de 2025, en una ceremonia que duró tres días y concentró a 250 invitados. En diálogo con FOODIT, detalló qué es lo que tiene en cuenta para que sus platos sean distinguibles.

Giuseppe Ricci innovó platos con ingredientes tradicionales italianos y opciones modernas (Fuente: Instagram/@giuseppe.ricci.chef)

El secreto de sus platos

Tras adquirir experiencia en Londres, se instaló en Venecia, ciudad originaria de su esposa. Con los conocimientos que traía de sus abuelas, implementó un menú combinando los trucos centenarios y la cocina moderna. Así se volvió un innovador y reversionista de la tradición gastronómica italiana.

Antes de emplear un plato, Ricci aseguró que “el secreto está en saber contar una historia con cada bocado”. De allí que, desde su residencia permanente en Venecia, se enfocó en considerar ingredientes que sus abuelas utilizaban a diario como base de la alimentación mediterránea.

Para Ricci un buen plato parte de buenos tomates y albahaca fresca Pixabay

“Las mejores cocinas caseras parten de la simplicidad. Con buenos tomates, un aceite de oliva de calidad y albahaca fresca, se puede hacer magia. La estación marca el ritmo. Si hay alcauciles en su mejor momento, que ese sea el protagonista. Forzar ingredientes fuera de tiempo suele quitarles sabor”, insistió.

De este modo, el chef hizo hincapié en la importancia de concebir una receta con elementos tradicionales y que puedan combinarse con otros procesos de cocción e incorporación de ingredientes exóticos que realzan el plato final y lo modernizan. Es una buena homogeneización de lo viejo y lo nuevo.