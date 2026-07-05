Fin del misterio: el impensable motivo por el que los tornillos tienen ranuras distintas en sus cabezas y para qué sirven

En las redes sociales es común que los usuarios establezcan sus dudas que, por más banales que parezcan, suelen ser similares a las de muchos, como la razón de por qué los tornillos tienen diferentes ranuras en sus cabezas. Aunque parezca obvio, no todos lo saben y, por ello, aquí va la respuesta a una incógnita que inquieta a varias personas.

Si alguna vez tuviste que refaccionar algo en tu casa, posiblemente te hayas encontrado con cabezales de tornillos con ranuras rectas, en cruz, en forma de estrella, etc. Esto se debe a un propósito según el elemento que exista para ajustarlos.

Los tornillos tienen diferentes ranuras porque su uso también es distinto; depende del material que deben ajustar (Fuente: Pexels)

Por qué los tornillos tienen diferentes ranuras

Cada tornillo tiene un fin distinto. Por ese motivo, según el encastre donde se introduce el destornillador, es la fuerza que se deberá ejercer para ajustarlo. Del mismo modo, tiene una función de agarre, por lo que no es lo mismo un tornillo que se desajusta con un Phillips para armar muebles que uno que necesita un destornillador con punta cuadrada, especial para maquinaria o la mecánica automotor.

Según las ranuras, es la fuerza que se debe ejercer para que no se resbale el elemento de ajuste. El agarre y la resistencia también dependen de esta simple marca.

Cada ranura tiene su destornillador especial para que se aplique la fuerza debida; ni más ni menos (Fuente: Pexels)

Así como existen algunos con un encastre, los hay planos. En este caso suelen ser más gruesos y sus cabezas anchas, lo que impide que cualquier destornillador sirva para aflojarlos. Allí es necesaria una llave especial y ejercer otro tipo de fuerza. Generalmente, se encuentran en construcciones metálicas o en la industria automotriz.

Que significa que los tornillos tengan diferentes ranuras en la cabeza

Los tornillos más comunes y sus utilidades