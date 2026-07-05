Fin del misterio: el impensable motivo por el que los tornillos tienen ranuras distintas en sus cabezas y para qué sirven
Esta pregunta se repite en aquellos que rara vez deben hacer un arreglo en sus casas; enterate su razón y cómo puede ayudarte la próxima vez para una refacción
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En las redes sociales es común que los usuarios establezcan sus dudas que, por más banales que parezcan, suelen ser similares a las de muchos, como la razón de por qué los tornillos tienen diferentes ranuras en sus cabezas. Aunque parezca obvio, no todos lo saben y, por ello, aquí va la respuesta a una incógnita que inquieta a varias personas.
Si alguna vez tuviste que refaccionar algo en tu casa, posiblemente te hayas encontrado con cabezales de tornillos con ranuras rectas, en cruz, en forma de estrella, etc. Esto se debe a un propósito según el elemento que exista para ajustarlos.
Por qué los tornillos tienen diferentes ranuras
Cada tornillo tiene un fin distinto. Por ese motivo, según el encastre donde se introduce el destornillador, es la fuerza que se deberá ejercer para ajustarlo. Del mismo modo, tiene una función de agarre, por lo que no es lo mismo un tornillo que se desajusta con un Phillips para armar muebles que uno que necesita un destornillador con punta cuadrada, especial para maquinaria o la mecánica automotor.
Según las ranuras, es la fuerza que se debe ejercer para que no se resbale el elemento de ajuste. El agarre y la resistencia también dependen de esta simple marca.
Así como existen algunos con un encastre, los hay planos. En este caso suelen ser más gruesos y sus cabezas anchas, lo que impide que cualquier destornillador sirva para aflojarlos. Allí es necesaria una llave especial y ejercer otro tipo de fuerza. Generalmente, se encuentran en construcciones metálicas o en la industria automotriz.
Los tornillos más comunes y sus utilidades
- Ranura plana: actualmente está en desuso para trabajos estructurales porque el destornillador se desliza hacia los lados con mucha facilidad. Se sigue utilizando en componentes eléctricos antiguos o domésticos, carpintería tradicional de estilo rústico y en objetos decorativos donde no se requiere aplicar casi nada de fuerza.
- Phillips o Cruz: está diseñado específicamente para que la herramienta “salte hacia afuera” de forma intencional cuando encuentra demasiada resistencia, evitando que un exceso de fuerza rompa el tornillo o dañe la rosca. Es el estándar universal para el armado de muebles y electrodomésticos.
- Pozidriv: a simple vista parece un Phillips, pero tiene cuatro líneas diagonales adicionales y menos profundas entre los brazos de la cruz. Este diseño busca que la herramienta no se “salte”. Permite aplicar muchísimo más torque sin que el destornillador resbale. Es el tornillo elegido en la carpintería profesional moderna y la instalación de placas de yeso.
- Torx (estrella de 6 puntas): distribuye la fuerza de giro de manera completamente uniforme por toda la cabeza. No se sale nunca, lo que permite un torque altísimo y lo hace ideal para atornilladores eléctricos o neumáticos de impacto.
- Allen (hexagonal interior): permite aplicar una gran fuerza en tornillos de cabezas cilíndricas muy pequeñas o empotradas. Es el preferido en la fabricación de maquinaria pesada, bicicletas y motos.
- Ranuras de seguridad (inviolables): evita que cualquier persona pueda desarmar el producto con herramientas comunes. Solo se pueden abrir con puntas especiales que tienen un agujero en el medio. Se usan en transporte público, cajas de luz de la calle, consolas de videojuegos y electrodomésticos para proteger la garantía o evitar manipulaciones peligrosas.
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