Cómo eliminar el sarro de las canillas de la pileta del baño con ingredientes básicos

La limpieza del baño es una de las tareas domésticas más complejas en el hogar, pues hay muchos detalles que se pasan por alto y hacen que este ambiente no luzca del todo impecable. Uno de ellos tiene que ver con las llaves del lavabo, algo a lo que no todos prestan atención. A continuación, unos trucos caseros para que deshagas de todo el sarro en dicha zona y se vean como nuevas.

El sarro es una acumulación de calcio y otros minerales que son arrastrados por el agua que sale del caño y se adhiere a las superficies. Luego que el agua se evapora o seca, quedan los solutos que forman la capa. Esto no solo pasa en el lavamanos, sino también en el inodoro, ducha o lavatorio de la cocina o lavandería.

Trucos para eliminar el sarro del lavabo

Hay quienes recurren a mezclas peligrosas y tóxicas para desaparecer todo rastro de sarro de las superficies del baño o cocina, pero en esta nota te dejamos algunos trucos caseros que serán muy efectivos.

1. Vinagre blanco

Este producto común para la limpieza contiene ácido acético, capaz de disolver la acumulación de minerales.

Humedece una toalla de papel de cocina con vinagre blanco.

Envuelve el grifo y las canillas de tu lavabo con el papel de cocina perfectamente empapado.

Tapa la zona con una bolsa de plástico.

Deja actuar de un día para otro.

A la mañana siguiente frota con un cepillo de dientes o esponja para retirar el sarro.

Se eliminará rápidamente y quedará como nuevo.

2. Bicarbonato de sodio y vinagre blanco

Esta mezcla es la más usada para la limpieza en el hogar.

Mezcla una cucharada de bicarbonato y la cantidad de vinagre blanco necesario para formar una pasta.

Aplica sobre toda la superficie de la canilla y llaves del lavabo de tu baño.

Deja actuar de un día para otro.

Al día siguiente, frota con un cepillo o esponja toda la zona.

Retira la pasta enjuagando perfectamente y verás que el sarro desaparecerá.

Cómo lavar correctamente todo el lavabo

Para eliminar las manchas de grasa solo necesitarás remojar una esponja con agua oxigenada y frotarla en las zonas sucias. Deja actuar durante unos minutos antes de enjuagar con agua limpia.

Otra opción es usando lejía. Rocíala en las zonas donde haya residuos de jabón y pasta de dientes y deja actuar durante un par de minutos. Luego enjuagar con una esponja o frotar con un cepillo de dientes viejo.

